"Вам з полонієм або новачком?": Могеріні категорично відмовилася від запропонованої дипломатом РФ чашки чаю (відео)

Користувачі соцмережі пов'язали цей жест із зіпсованою репутацією Росії після серії отруєнь та їх спроб з боку РФ.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні відмовилася від чашки чаю, запропонованої постійним представником РФ при ООН Василем Небензею.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Сергій Наумович.

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Після того, як Могеріні сіла за стіл переговорів, Небензя простягнув їй чашку, на що дипломат відреагувала категоричною відмовою, про що говорять її жести, зафіксовані на відео.

Могеріні не тільки просигналізувала долонькою про небажання брати чашку, а ще й відсунула її подалі, паралельно помахуючи головою.

Користувачі соцмережі відразу пов'язали цей жест із зіпсованою репутацією РФ після серії отруєнь та їх спроб з боку Росії.

«Принц Новачок високогірний», «Вам чай з полонієм або новачком, Федеріка?», «Дуже не смішно. Нещодавно бачив, як Варфоломію хотіли щось підсунути, коли Гундяєв вхопив не свою склянку. Ну і Литвиненко не забутий. Щось в Кремлі захопилися», – пишуть користувачі в коментарях до допису.