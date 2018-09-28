Business Insider: Російські ракети Х-35У можуть налякати хіба що рибалок

Видання називає передову протикорабельну ракету РФ лише красивим феєрверком на службі пропаганди і не більше.

Нещодавно Росія оприлюднила відео випробувань нової протикорабельної крилатої ракети Х-35У, яку можна запускати як з бойових суден, так і з літаків.

Вона надзвичайно швидко долетіла до корабля і знищила його масивним вибухом.

Відео з російських випробувань вражає і його цікаво дивитися. І багато оглядачів у США занервували через нову ракету. Особливо тому, що Росія заявила, ніби її неможливо зупинити, тому що вона здатна оминути всі сучасні системи корабельного захисту. Але це лише заяви російського Міноборони. І сприймати їх за «чисту монету» не варто.

Про це пише Business Insider, нагадуючи, які гучні слова у Москві говорили про танки Т-14 «Армата» і проект Су-57. А насправді обидві розробки виявилися порожнім звуком.

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Однак, Х-35У - ракета, яку вже поставили на озброєння. Перший її варіант з’явився ще в часи СРСР у 1980-х роках. Вона летить близько до води, її можна запускати з літаків і гелікоптерів, а також з бойових кораблів. Росія не помиляється, коли заявляє, що Х-35У може знищити ескадронні міноносці і інші невеликі судна лише одним пострілом. Якщо ж їх застосувати проти авіаносців, то, вірогідно залишиться серйозне ушкодження. Однак, цілу низку ударів цими ракетами великі судна не витримають.

Але чи варто насправді США боятися Х-35У? Корабель, знищений на російському показовому відео, був цивільним. І поцілити в нього крилатою ракетою – це зовсім не те ж саме, що підбити американський авіаносець із системами захисту. Радіус дії російської Х-35У становить близько 300 кілометрів. Тим часом, літаки Super Hornet, які захищають американські авіаносці, діють в радіусі 800 кілометрів. А Військово-морські сили США працюють над тим, щоб ще більше розширити цей показник за допомогою додаткових паливних баків. Крім того, F-35С будуть мати навіть на 10% більший радіус дії, ніж покращені Super Hornet. Тому американські авіаносці будуть здатні нейтралізувати російські ракети, якщо вони будуть пильно стежити за радарами і проводити патрулювання.

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Втім, деякі судна не мають захисту з повітря. А Су-34 може підійти досить близько і запустити ракету зі свого борту. І найгірше те, що Росія вірогідно вже продала ці ракети іншій країні-парії. У Північної Кореї стоять на озброєнні Kumsong-3, які напрочуд схожі на російські Х-35У. Тож це створює загрозу удару по американським кораблям з відстані близько 800 кілометрів.

Втім, такі роздуми, на думку видання, потрібно сприймати з певним скепсисом. Адже Росія частенько погіршує характеристики своїх експортних зразків озброєння, як і США. Крім того, володіти ракетами ще не означає бути майстерним у їхньому тактичному використанні.

Крім того, Військово-морські сили США працюють над варіантом ракет Tomahawk, які можна було використовувати проти ворожих кораблів. І їхня дальність дії буде складати понад 1600 кілометрів, так само як і у наземного варіанту ракет. Це дозволить флоту США знищити російські кораблі з Х-35У на борту ще до входження в радіус дії російської зброї.

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Тож можна насолоджуватися видовищною російською пропагандою, але спати спокійно. Адже видовищне випробування Х-35У було лише красивим феєрверком, який не загрожує ні кому, окрім рибалок.