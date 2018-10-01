У Каталонії протестувальники заблокували магістралі та залізничні шляхи (відео)

Блокування доріг та залізничних шляхів пов'язане з річницею референдуму про незалежність Каталонії.

У Каталонії протестувальники перекрили залізниці та автомагістралі в регіоні.

Відзначається, що блокування доріг та залізничних шляхів пов'язане з річницею референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє La Vanguardia.

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Згідно з наявною інформацією, незважаючи на протидію поліції, перекриті дороги в Барселоні, Жироні та Таррагоні.

Раніше глава Каталонії Кім Торра заявив, що уряд регіону має намір боротися з «несправедливою іспанською державою». Він також підкреслив, що Каталонія має намір повернути собі «громадянські і політичні права».