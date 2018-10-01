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У Каталонії протестувальники заблокували магістралі та залізничні шляхи (відео)

10:56, 01 жовтня 2018
Світ
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 Дороги перекриті в Барселоні, Жироні і Таррагоні / REUTERS

Відзначається, що блокування доріг та залізничних шляхів пов'язане з річницею референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє La Vanguardia.

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Згідно з наявною інформацією, незважаючи на протидію поліції, перекриті дороги в Барселоні, Жироні та Таррагоні.

Раніше глава Каталонії Кім Торра заявив, що уряд регіону має намір боротися з «несправедливою іспанською державою». Він також підкреслив, що Каталонія має намір повернути собі «громадянські і політичні права».

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Теги: #протести#незалежність Каталонії