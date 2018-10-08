Bloomberg: Незграбність ГРУ лякає і бісить Путіна

Виставивши себе на посміховисько, Кремль не демонструє готовності скоротити свою хоч і незграбну, але агресивну поведінку.

Російський президент Володимир Путін роздратовано відкидає звинувачення в причетності шпигунів ГРУ до спроби вбивства на британській території, а також організації кібератак за кордоном.

Але під цими запереченнями ховається відчутна стурбованість цілим каталогом сміховинних проколів горезвісної військової розвідки Росії, пише Bloomberg.

Свіжі звинувачення з боку Нідерландів, Великої Британії й СШАв тому, що агенти ГРУ були спіймані на гарячому під час спроб зламати один з органів ООН, можуть дати поштовх запровадженню нових санкцій проти Росії. Один з коментаторів на російському телебаченні, яке жорстко контролює уряд, розкритикував «некомпетентних» офіцерів розвідки й сказав, що «весь світ тепер сміється з нас». В той час, як західні країни часто розглядають Росію як «сильного і запеклого ворога, дуже неприємно, коли ми схожі на якийсь жарт», - сказав політолог Дмитро Некрасов в ефірі телеканалу «Россия 1».

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Ще навіть до останніх обвинувачень Путін вже викрив своє роздратування роботою власних шпигунів. Він зробив дуже їдкий коментар, погодившись з головою зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним, чиє відомство традиційно ворогує з ГРУ, який сказав, що атака в Солсбері була проведена так непрофесійно, що це просто не могли бути російські агенти.

«Путін добре розуміє, що його підставили його ж власні спецслужби», - сказав Bloomberg екс-агент КДБ Олексій Кондауров.

«Його емоційні публічні реакції говорять самі за себе: він спантеличений, розлючений і стурбований», - додав він.

Деякі аналітики вважають, що останні викриття операцій ГРУ не так говорять про російську некомпетентність, як про готовність послати сигнал про свою готовність діяти. Інші припускають, що це ціна, яку Росія готова заплатити за свою агресивну шпигунську програму за кордоном. Спроба в Гаазі зламати комп’ютерну мережу штаб-квартири Організації з заборони хімічної зброї ООН, де якраз вивчаються докази Великої Британії про причетність Москви до хімічної атаки в Солсбері, підштовхує США і Євросоюз до запровадження нових санкцій проти Росії.

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Груба російська операція також дала розвідці Нідерландів більше доказів у більш широкому розслідуванні російських хакерських атак. Вивчивши дані вилучених у росіян комп’ютерів, вони помітили, що російські шпигуни проникали в мережі через wifi в Малайзії й Швейцарії, коли в цих країнах збирався Міжнародний Олімпійських комітет для обговорення допінгового скандалу.

«Хороші професіонали подбали б про очищення даних з комп’ютерів задовго до викриття», - сказав експерт з питань безпеки й Росії з Інституту міжнародних відносин у Празі Марк Галеотті.

Нідерланди також використали дані з вилучених комп’ютерів, щоб звинуватити ГРУ у спробі підірвати розслідування знищення малайзійського «Боїнга 777» над Україною у 2014 році. Однак, попри приниження, немає жодних ознак того, що Росія збирається відступати у конфронтації із Заходом або згорнути свої інтенсивні шпигунські операції.