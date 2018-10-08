Financial Times: Росія не може безболісно відмовитися від долара США

Москва надто залежна від долара в торгівлі й залученні боргів, щоб просто так відмовитися від нього.

Провівши останні кілька років під санкціями, Москва говорить, що вона починає «дедоларизацію» своєї економіки. Але сказати насправді легше, ніж зробити.

Про це пише Financial Times, додаючи, що уряд Володимира Путіна заявив про план відв’язати найбільші промислові галузі 1,6-трильйонної економіки Росії від валюти США. Москва провела вже чотири роки під санкціями, але Сенат США розглядає пропозиції щодо нового тиску. Цього разу російські банки можуть відрізати від операцій в доларі, а також повністю перекрити шлях Москви на ринки іноземних капіталів.

Читайте такожУ Росії вирішили дедоларизувати економіку

Санкції США не дозволяють російській оборонній промисловості й деяких найбільшим корпораціям використовувати «зелену банкноту». Крім того, вони обмежили можливості найбільших нафтових і газових гравців у Росії брати позики у доларах. План голови банка «ВТБ» Андрія Костіна передбачає переведення угод на інші валюти. Його підтримав міністр фінансів РФ, Центральний банк і, як сказав Костін минулого тижня, сам Путін. На додачу, Кремль хоче домовитися з найбільшими торговельними партнерами про використання російського рубля для розрахунку за імпорт і експорт. Ця ідея сподобалася Китаю і Туреччині, у яких відносини зі США теж напружені.

«Все більше країн не лише на Сході, а й в Європі задумалися про мінімізацію залежності від долара США. І вони раптом зрозуміли, що: а) це можливо, б) це потрібно зробити, в) можна захиститися, якщо зробити це швидко», - сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Але говорити – це одне, а зробити – зовсім інше. Росія сильно залежить від експорту сировини й енергоносіїв, а відповідно і ринків, де долар домінує. І Кремлю навряд чи вдасться переконати західних партнерів торгувати за допомогою хиткої російської валюти.

Читайте також"Реальні санкції" США за Крим у найближчому майбутньому знищать економіку РФ – радянський дисидент

Аналітики розділилися в оцінках щодо того, наскільки болючими для Росії були чотири роки санкцій. Але вплив на російську валюту і бондові ринки був величезним. Після того, як американський Мінфін оголосив про запровадження найжорсткіших заходів у квітні, відрізавши найбільші компанії включно з алюмінієвою індустрією від долара і права вести справи з американськими громадянами, рубль втратив 18% вартості. Погрози Вашингтона зробити ввести подібні обмеження проти державних банків і заборонити купівлю російських державних цінних паперів спричинили розпродаж російських бондів на 7,5 мільярдів доларів, які були в руках іноземних інвесторів.

Росія заробила на експорті 115 мільярдів доларів минулого року. Її метали, зерно, нафта і газ споживаються по всьому світі, а попит на них досить високий на Заході всупереч напруженим відносинам між Москвою і більшістю західних столиць. Збільшення торгівлі з Китаєм і іншими азіатськими країнами допомогло скоротити загальну частку долара у валютних транзакціях. Але «зелена банкнота» досі складає 68% надходжень. Видання також вказує, що більша частина російського зовнішнього боргу якраз в американській валюті. І зусилля перевести його в щось інше не увінчалися великим успіхом.