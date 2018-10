Пентагон повідомив про злом своєї бази даних

Мова йде про злом даних про поїздки співробітників відомства — як військовослужбовців, так і цивільного персоналу.

Пентагон розповів, що злом бази даних відомства призвів до витоку даних співробітників міністерства.

Мова йде про злом даних про поїздки співробітників відомства — як військовослужбовців, так і цивільного персоналу. Про це пише The New York Times з посиланням на Associated Press.

Читайте такожПентагон тимчасово призупинив польоти винищувачів F-35

За попередніми оцінками, витік торкнувся близько 30 тис. осіб, але ця цифра може зрости. Викрадені дані включають у тому числі інформацію про кредитні картки співробітників, підкреслює агентство.

Відзначається, що витік міг статися кілька місяців тому, однак виявили його лише нещодавно. Офіційний представник Пентагону стверджує, що злам стався з боку комерційного постачальника. У відомстві зазначають, що зараз оцінюють масштаби інциденту, але уточнюють, що секретна інформація не була викрадена.

Раніше Facebook розповів про викрадені особисті дані мільйонів користувачів.