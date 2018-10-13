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Пентагон повідомив про злом своєї бази даних

04:36, 13 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Мова йде про злом даних про поїздки співробітників відомства — як військовослужбовців, так і цивільного персоналу. Про це пише The New York Times з посиланням на Associated Press.

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За попередніми оцінками, витік торкнувся близько 30 тис. осіб, але ця цифра може зрости. Викрадені дані включають у тому числі інформацію про кредитні картки співробітників, підкреслює агентство.

Відзначається, що витік міг статися кілька місяців тому, однак виявили його лише нещодавно. Офіційний представник Пентагону стверджує, що злам стався з боку комерційного постачальника. У відомстві зазначають, що зараз оцінюють масштаби інциденту, але уточнюють, що секретна інформація не була викрадена.

Раніше Facebook розповів про викрадені особисті дані мільйонів користувачів.

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Теги: #Пентагон#база#витік