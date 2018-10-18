Російські тролі намагалися впливати на уми американців через події в Британії - ЗМІ

На думку аналітиків Atlantic Council, кампанія в "Твіттері" під час референдуму по "брекситу" була частиною більш широкої стратегії.

Завдяки викладеному у відкритий доступ соціальною мережею "Твіттер" записів та іншого медіа-контенту, розміщеного в її акаунтах, аналітики американського Atlantic Council виявили, що в день голосування по "брекситу" в 2016 році велася координована кампанія з просування хештега #ReasonsToLeaveEU.

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Як пише Times, ця фраза, яка означає "причини покинути ЄС", була використана 1102 рази, передає Бі-бі-сі. Таким чином, на думку співробітника аналітичного центру Бена Німмо, була здійснена спроба зробити цю фразу трендовою. На думку Німмо, кампанія в "Твіттері" під час референдуму по "брекситу" була частиною більш широкої стратегії.

Організовані кампанії в "Твіттері", як розповів виданню аналітик, велися після кожної гучної події в Британії в останні роки. Наприклад, російська кампанія з дезінформації включала ісламофобскі твітти після терактів.

При цьому, на думку аналітика, російські дезінформаційні кампанії використовували події в Британії для поляризації американської громадської думки. Так акаунти, які позиціонували себе як праві, демонізували мусульман після терактів на Лондонському мосту та стадіоні "Манчестер-арена", а про-"брекситові" атакували глобалістів.

На думку Німмо, кампанія в "Твіттері" під час референдуму по "брекситу" була частиною більш широкої стратегії.

У звіті Atlantic Council відзначається і активність іранських тролів. Вона менша за чисельністю, але була орієнтована саме на британську аудиторію. Іранські тролі маскувалися під лівих активістів і створювали ілюзію своїх зв'язків з відомими лівими британськими сайтами, а просували антиізраїльські, антиконсервативні кампанії, орієнтовані на прихильників Джеремі Корбіна.