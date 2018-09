Американській компанії під виглядом російської "фабрики тролів" вдалося розмістити політичну рекламу в Google

Директор компанії відзначив, що збентежений тим, наскільки легко це вийшло, додавши, що кожен, хто розміщує рекламу в соцмережах, може зробити це в одну мить.

У серпні 2018 року співробітники американської організації «Кампанія за підзвітність» купили рекламні оголошення в Google, використавши назву та поштову адресу російського «Агентства інтернет-досліджень».

Читайте такожРосія таємно фінансувала новинні сайти в Литві, Латвії та Естонії - Buzzfeed

Таким чином співробітники американського НКО хотіли довести, що Google погано фільтрує запити на розміщення реклами політичного і расистського характеру. На реалізацію своєї ідеї вони витратили дві доби і $35, Google не помітив нічого, повідомляє meduza.io з посиланням на BuzzFeed

У жовтні 2017 року американська газета The Washington Post писала, що російські агенти впливу витратили десятки тисяч доларів на поширення пропаганди з використанням відеохостингу YouTube, поштового серверу Gmail і рекламного агентства DoubleClick (всі вони належать Google). Після цього Google удосконалив свою систему безпеки; у серпні 2018 року в блозі компанії з'явилося оголошення про те, що тепер пошуковик ефективніше виявляє спроби іноземних урядів скористатися його рекламними службами.

«Кампанія за підзвітність» вирішила перевірити, чи це так. Її співробітники завели поштові скриньки на «Яндексі», купили в Південній Америці кілька телефонів. З їхньою допомогою, використовуючи проксі-сервери, вони змінили свої IP-адреси так, ніби вони належать російському «Агентству інтернет-досліджень». Після цього вони створили акаунти на Google AdWords - платформі для розміщення контекстної реклами в мережі. У фінансових документах вони також показали, що знаходяться в Санкт-Петербурзі.

Обліковий запис нового «рекламодавця» був підтверджений сервісом Google через 48 годин. Потім експериментатори запропонували для розміщення на банерах текст, скопійований з інтернет-ресурсів BlackMattersUS і Blacktivist (у США вважають, що це російські пропагандистські сайти, які нібито захищають права афроамериканців). Платформа AdWords не тільки прийняла цей текст, але ще й сама порекомендувала використовувати в банерній рекламі образ «чорної жінки, яка плаче», щоб «посилити емоційний вплив».

Крім цього, співробітники «Кампанії за підзвітність» виклали на YouTube 30-секундне відео - там вони використовували картинки і коментарі, які Палата представників США визнала російською пропагандою ще навесні 2018 року. Наприклад, один з кадрів - портрет афроамериканки нібито з біполярним розладом, яку нібито (підтверджень цьому немає) вбив поліцейський. Відео також не викликало у Google підозр.

Для того щоб рекламне оголошення було показано певній аудиторії, співробітники «Кампанії за підзвітність» вибрали ключові слова: «афроамериканець», «політика», «скандали і розслідування». Проблем не виникло і з цим, хоча Google стверджував, що не дозволяє розміщувати рекламу тільки для осіб якої-небудь однієї раси.

У підсумку рекламні оголошення з гаслом «Прокиньтеся, американці!» з'явилися на каналах YouTube і на банерах сайтів великих американських ЗМІ: CNN, CBS This Morning, The Huffington Post і The Daily Beast.

«Я злегка збентежений тим, наскільки легко це вийшло, - сказав в інтерв'ю BuzzFeed виконавчий директор "Кампанії за підзвітність" Даніель Стівенс. - Не впевнений, що на таке здатна моя бабуся, але кожен, хто розміщує рекламу в соцмережах, може зробити це в одну мить».

BuzzFeed звернувся до Google з проханням прокоментувати подію. У компанії відповіли, що «продовжують покращувати свої служби». Більш того, в Google звинуватили в усьому конкурента - корпорацію Oracle. Справа в тому, що Oracle - один зі спонсорів "Кампанії за підзвітність". Віце-президент Oracle Кен Глюк заявив, що нічого не знав про дослідження «Кампанії за підзвітність». «Вперше про це чую, - сказав він в інтерв'ю BuzzFeed. - Хотів би, щоб нам платили всякий раз, коли Google звинувачує нас у своїх проблемах».

Крім цього, експериментатори з «Кампанії за підзвітність» спробували розмістити і відверто політичну рекламу, використовуючи портрети американських конгресменів і сенаторів. Такі оголошення Google визнав «неналежними» і відмовив у розміщенні.

Правозахисники зробили висновок, що система фільтрації Google ефективна, якщо мова йде про політичну рекламу «в лоб», але коли справа стосується більш тонких технологій (а саме їх використовують «тролі») - алгоритми пошуковика не спрацьовують. Як показав експеримент, його служби навіть не змогли впізнати тексти і картинки, опубліковані раніше і вже визнані засобом іноземного втручання.