New York Times: Горбачов заговорив про кінець життя на Землі через вихід США з ядерної угоди з РФ

Американський президент фактично знищив головний політичний спадок останнього лідера СРСР.

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід своєї країни з угоди з Кремлем про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. Дуже швидко він зіштовхнувся з критикою одного з тих, хто її підписував.

Михайло Горбачов назвав рішення безрозсудним і роботою «не великого розуму». Про це пише New York Times, нагадуючи, що Трамп у неділю наголосив, що Росія постійно порушує угоду, яку в 1987 році Горбачов, будучи лідером СРСР, підписав з американським президентом Рональдом Рейганом. І це нібито стало причиною для виходу Вашингтона з угоди. 87-річний Горбачов застеріг, що це рішення становить загрозу для миру у світі. За його словами, рішення Трампа «дуже дивне».

«Вони там у Вашингтоні справді не розуміють, до чого це може призвести?», - сказав Горбачов.

Останній лідер Радянського Союзу має кращу репутацію на Заході, ніж в Росії, через його плани щодо реформ і посилення свободи слова в колишній комуністичній імперії. Прогрес у ядерному роззброєнні став для нього головним політичним спадком.

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«Всі угоди про ядерне роззброєння і обмеження ядерних арсеналів повинні лишитися в силі заради збереження життя на Землі», - наголосив Горбачов.

Рішення Трампа викликало критику і збоку деяких республіканців у Сенаті. Зокрема, член комітету з закордонних справ Ранд Пол, який відзначився проросійськими поглядами раніше, назвав рішення чинного президента «великою, великою помилкою».

«Ця угода була великою частиною спадщини Рейгана. І нам не варто від неї відмовлятися. Це був важливий крок. Ми пройшли шлях від 64 тисяч ракет з ядерними боєголовками до 15 тисяч», - сказав він.

Республіканець Боб Коркер, який очолює комітет з закордонних справ у Сенаті, прокоментував, що Трамп, вірогідно, намагається висунути ультиматум Москві.

«Це може бути певною передумовою для спроби змусити Росію виконувати угоду», - пояснив він.

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Видання нагадує, що президент Росії Володимир Путін ще в 2007 році заявив, що угода про скорочення ядерного арсеналу від 1987 року більше не служить інтересам його країни. Однак, вона все одно лишалася в силі і лежала в основі всього процесу ядерного роззброєння в період після розпаду СРСР.

В Кремлі кажуть, що Путін буде вимагати пояснень від радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона під час зустрічі в Москві. Але New York Times зауважило, що рішення Трампа вийти з годи від 1987 року з’явилося після того, як Росія розгорнула свої ракети «Іскандер».