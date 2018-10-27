Саудівська Аравія не має наміру видавати підозрюваних у вбивстві журналіста

Глава МЗС Саудівської Аравії пообіцяв, що Ер-Ріяд встановить істину, а винні понесуть відповідальність.

Підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашокджі будуть судити в Саудівській Аравії. Влада країни не має наміру видавати їх іноземним державам, заявив на конференції з безпеки в Бахрейні глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр.

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«Що стосується екстрадиції, ці особи є підданими Саудівської Аравії. Вони затримані в Саудівській Аравії, і розслідування ведеться в Саудівській Аравії, судити їх будуть в Саудівській Аравії», - сказав він, передає kommersant.

Глава МЗС Саудівської Аравії пообіцяв, що Ер-Ріяд встановить істину, а винні понесуть відповідальність. За підозрою в причетності до вбивства журналіста влада країни затримала 18 осіб.

Reuters повідомляє, що турецькі прокурори підготували запит про видачу 18 підозрюваних після того, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Ер-Ріяд розкрити замовників злочину.

Опозиційного журналіста Джамаля Хашокджівбили у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня. На днях генпрокурор країни заявив, що вбивство було навмисним, його заява розходиться з офіційною заявою влади, зробленою раніше, про те, що журналіст загинув у результаті бійки в будівлі генконсульства. Тіло Джамаля Хашокджі в даний час не знайдено.