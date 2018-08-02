Ер-Ріяд і Абу-Дабі домагалися відставки Тіллерсона після зриву плану нападу на Катар - ЗМІ

Після розриву дипломатичних відносин з Катаром, Саудівська Аравія і ОАЕ почали готувати план військового вторгнення в цю країну.

Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) домагалися відставки Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США.

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Джерела The Intercept в американській розвідці і Держдепі стверджують, що приводом для цього послужив той факт, що Тіллерсон зірвав у 2017 році плани Саудівської Аравії і ОАЕ вторгнення в Катар, передає kommersant.ru. За інформацією порталу, після розриву дипломатичних відносин з Катаром Саудівська Аравія і ОАЕ почали готувати план військового вторгнення, який передбачав захоплення столиці - Дохи.

Розвідка Катару поінформувала про це держсекретаря США, після цього інформацію підтвердили американська і британська розвідки. Тіллерсон, дізнавшись про плани, виступив на стороні Катару і переконав не розв'язувати збройний конфлікт в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Мальдіви, а також легітимний уряд Ємену і тимчасовий уряд Лівії заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром у зв'язку з тим, що влада країни нібито спонсорує терористичні організації і втручається у суверенні справи інших країн.

13 березня 2018 року президент Дональд Трамп зробив найгучнішу перестановку в своєму кабінеті, оголосивши, що місце держсекретаря Рекса Тіллерсона займе Майк Помпео, який до цього очолював ЦРУ. Повідомлялося, що причиною відставки глави дипломатії стали його розбіжності c главою держави.