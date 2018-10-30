Труни з крилами: National Interest включив два винищувачі СРСР в список найгірших в історії

Радянські ЛаГГ-3 і МіГ-23 потрапили у список найгірших літаків за всю історію військової авіації.

Впродовж минулого століття військової авіації кілька винищувачів заслужили собі прізвисько «летюча труна».

Розробники нових літаків постійно намагалися переступити через межі технологій і людської витривалості, особливо коли йшлося про бойові машини. Літати на винищувачах надзвичайно небезпечно, навіть коли ніхто не намагається їх збити.

Розробка ж успішної моделі – теж боротьба. Відносно невеликі зміни у двигуні, озброєні і корпусі можуть перетворити повітряний драндулет на елітну бойову машину. Багато видатних винищувачів у історії спочатку отримували скептичні оцінки від своїх пілотів, пише National Interest.

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Але елітний статус зазвичай зберігався не довго, особливо під час Першої і Другої світової війни. Винищувачі, які панували в небі одного року, наступного вже ставали «летючими трунами», оскільки технології і тактика рухалися вперед. Тож відмінність між чудовим бойовим літаком і поганим може виявитися надзвичайно невеликою. Однак, видання вирішило скласти свій список найгірших в історії «летючих трун».

До нього потрапили літаки, які відповідають кільком критеріям: якщо вони не виконали своє тактичне завдання і погано показували себе у порівнянні з близькими аналогами, якщо модель була більш небезпечною для свого ж пілота, ніж вороги в небі і якщо побудова літака стала яскравим прикладом марної розтрати національних коштів. Крім того, щоб потрапити в список «летючих трун», потрібно було, щоб з конвеєра зійшло щонайменше 500 зразків моделі-кандидата.

Всього до списку National Interest найгірших винищувачів в історії увійшло 5 літаків. І два з них служили в армії СРСР.

Зокрема, «летючою труною» видання назвало радянський ЛаГГ-3. Військова модернізація часто продиктована бажанням відповідати вимогам часу. І СРСР у 1930-х роках намагався проводити її надто швидко, зосереджуючись на військовому виробництві і технологіях, які сильно відставали від іноземних аналогів. ЛаГГ-3 вперше злетів у 1940 році, але був розроблений на основі ЛаГГ-1. Він став основним військовим винищувачем Радянського Союзу, коли нацистська Німеччина вторглася на радянську територію в 1941-му. Літак був так кошмарно себе показав і був таким розчаруванням, що пілоти розшифровували абревіатуру в його назві як «лакированный гарантированный гроб».

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ЛаГГ-3 був абсолютно безпорадним у бою. Він містив у своїй конструкції провальну комбінацію легких дерев’яних панелей і слабкого двигуна. Таким чином, радянський винищувач і близько не міг дорівнятися до важчих ворожих літаків Німеччини і розлітався на друзки в разі влучання. Зважаючи на це і на відчайдушні спроби СРСР на швидку руку підготувати пілотів під час війни, не дивно, що німецькі і фінські пілоти могли похвалитися такою великою кількістю збитих радянських суперників. Виробництво ЛаГГ-3 повинно було зупинитися ще в 1942-му, але радянська військова промисловість «штампувала» їх аж до 1944 року.

Також в списку провалів National Interest занесло Міг-23, який повинен був у свій час стати радянською відповіддю на американські F-4 і F-111. Це був дійсно потужний і швидкий винищувач, який міг здійснювати атаки і перехоплювати цілі. Але пілотування ним було суцільним кошмаром, так само як і обслуговування. Пілоти випробувальної ескадри США «Red Eagle», які перевіряли можливості радянських літаків, дійшли висновку, що Міг-23 – це катастрофа, яка от-от станеться. В 1984 році генерал-лейтенант Робюрт Бонд загинув, коли керував цим винищувачем. Міг-23 повинен був заповнити арсенали всіх країн Варшавського договору. Але радянські країни-сателіти відмовилися від нього і віддали перевагу Міг-21.