Макрон прокоментував відмову жителів Нової Каледонії від незалежності: програли страх і розкол

Макрон підкреслив, що розуміє розчарування прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.

Французький президент Еммануель Макрон подякував громадянам французької заморської території Нової Каледонії за те, що вони "обрали Францію" на референдумі.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на Le Figaro.

"Для голови держави є гордістю те, що більшість нових каледонців обрали Францію. Це знак довіри до республіки та її майбутнього", - сказав Еммануель Макрон.

Макрон підкреслив, що розуміє розчарування прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.

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"Єдиною, хто сьогодні програв, є спокуса презирства, розколу, насильства та страху. Єдиним переможцем сьогодні є процес миру та дух діалогу", - додав французький президент.

Як повідомляв УНІАН, попередні результати референдуму про незалежність французької заморської території Нової Каледонії показують, що більшість виборців вирішили залишитися частиною Франції.

Після підрахунку 90% голосів 56,8% виборців відкинули незалежність Нової Каледонії. Явка на референдумі була дуже високою і становила 81%.