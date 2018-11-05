Макрон прокоментував відмову жителів Нової Каледонії від незалежності: програли страх і розкол
Французький президент Еммануель Макрон подякував громадянам французької заморської території Нової Каледонії за те, що вони "обрали Францію" на референдумі.
Про це повідомляє Європравда з посиланням на Le Figaro.
"Для голови держави є гордістю те, що більшість нових каледонців обрали Францію. Це знак довіри до республіки та її майбутнього", - сказав Еммануель Макрон.
Макрон підкреслив, що розуміє розчарування прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.
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"Єдиною, хто сьогодні програв, є спокуса презирства, розколу, насильства та страху. Єдиним переможцем сьогодні є процес миру та дух діалогу", - додав французький президент.
Як повідомляв УНІАН, попередні результати референдуму про незалежність французької заморської території Нової Каледонії показують, що більшість виборців вирішили залишитися частиною Франції.
Після підрахунку 90% голосів 56,8% виборців відкинули незалежність Нової Каледонії. Явка на референдумі була дуже високою і становила 81%.