США відправили на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів з ШІ, випробуваних в Україні

Дрони-перехоплювачі Merops були розроблені оборонним підприємством Project Eagle.

Армія США відправила на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра армії США Дена Дрісколла.

За словами Дрісколла, дрони Merops, оснащені штучним інтелектом, були відправлені протягом п'яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого. Він зазначив, що ці дрони-перехоплювачі будуть використовуватися для відбиття іранських атак.

В агентстві нагадали, що дрони Merops були розроблені оборонним підприємством Project Eagle, а потім були відправлені в Україну у 2024 році. Вартість одного безпілотника становить від 14 000 до 15 000 доларів, але Дрісколл заявив, що при великих замовленнях ціна може знизитися до 3 000–5 000 доларів за одиницю.

"Насправді ми знаходимося на більш вигідному кінці кривої витрат. Тож щоразу, коли Іран запускає дрон, який ми можемо збити, вони втрачають значну суму грошей", – сказав Дрісколл журналістам.

Крім того, в агентстві додали, що армія США також розгорнула в регіоні квадрокоптери Bumblebees, озброєні вибухівкою. Вони також тестувалися в бойових умовах під час війни в Україні.

Трамп заявив, що не потребує допомоги України з дронами

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України. За його словами, США мають власні технології та можливості для боротьби з безпілотниками.

Ця заява пролунала на тлі обговорень можливої співпраці США та України у сфері протидії іранським безпілотникам. Раніше українська сторона пропонувала американським партнерам технології для перехоплення іранських "Шахедів".

