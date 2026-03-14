'Я вірю, що мої діти та онуки': Зеленський поділився, як хоче запам'ятатися українцям

Президент України зауважив, що остаточну оцінку його діяльності мають дати нащадки, які житимуть у вільній Україні.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що коли він залишить посаду, українці будуть його пам'ятати в позитивному ключі, повідомляє Radio France.

"Я хотів би, щоб мене пам'ятали, щоб український народ пам'ятав мене в позитивному ключі", - поділився Зеленський.

Примітно, що президент України розповів, що відчуває на собі "важку відповідальність" та вважає, що він "людина з народу", головне завдання якої наразі - зробити все можливе для захисту країни.

Відео дня

"Я роблю все можливе, щоб ми не програли цю війну. Я сподіваюся, що ми переможемо Росію. І той факт, що ми тримаємо лінію фронту, вже є перемогою… Побачимо, як мене пам’ятатимуть майбутні покоління. Але я вірю, що мої діти та онуки, які залишаться жити в Україні, пам’ятатимуть мене. Це важливо", - заявив Зеленський.

При цьому, Зеленський зауважив, що остаточну оцінку його діяльності мають дати нащадки, які житимуть у вільній Україні.

Президент України вважає, що демократія в країна жива й критика досі існує.

"Критика існує, і той факт, що ви про неї знаєте, показує, що демократія в Україні жива", - поділився Зеленський.

Він зазначив, що якщо порівняти Україну та Росію в цьому ключі, то саме в країні-агресорі немає жодної критики.

"У Росії одна людина все вирішує, і всі страждають", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський - останні заяви

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Близький Схід і війна в Ірані відволікають увагу від України. Він не виключає, що Росія допомагає Ірану, постачаючи дрони-камікадзе типу "Шахед". Зеленський зазначив, що з початку кризи на Близькому Сході доходи Росії від продажу нафти зросли й за день становлять 150 мільйонів. Президент України додав, що Росія ці кошти одразу ж використовує на військові потреби. Тому, на думку Зеленського, скасування санкцій проти Росії - це недобре.

Також ми писали, що за словами Зеленського, США попросили перенести зустріч стосовно мирного завершення війни в тристоронньому форматі, яка мала відбутися наступного тижня. Президент України додав, що причиною стала ситуація на Близькому Сході. Представники США через безпекову ситуацію не готові виїжджати з країни. Росія ж запропонувала, за словами Зеленського, провести зустріч в Туреччині або Швейцарії. Однак, США на це не погодилися, тому наразі обирається нове місце.

