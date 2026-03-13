Зеленський розповів, як криза на Близькому Сході грає на руку Росії

Президент України зазначив, що з початку кризи на Близькому Сході доходи Росії від продажу нафти зросли й ці кошти вона вкладає в дрони типу Shahed

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю радіостанції France Inter заявив, що Близький Схід і війна в Ірані відволікають увагу від України, повідомляє Le Monde.

Видання зазначило, що Зеленський висловив вдячність президенту Франції Еммануелю Макрону, його команді та французам за допомогу. Він висловив думку, що "Близький Схід і ця війна відволікають увагу від України".

Вказується, що президент України впевнений в тому, що кремлівський диктатор Володимир Путін постачає Ірану дрони типу Shahed.

"Це дрони, виготовлені на території Росії. Іран надав дрони Росії, а тепер вони роблять навпаки. Росія є союзником іранського режиму", - заявив Зеленський.

Також український лідер висловив думку, що Путін наживається на цінах на нафтопродукти.

"З початку кризи на Близькому Сході доходи, отримані безпосередньо від продажу російської нафти, різко зросли. Зараз це 150 мільйонів на день. Ці гроші негайно реінвестуються у військові потреби", - поділився Зеленський.

Президент України також висловився щодо скасування санкцій проти Росії:

"Володимир Путін вкладає ці гроші в Shahed, щоб передати їх Ірану, а іранський режим використовує їх для ударів по американських базах або аеропортах. То де ж тут логіка? На мою думку, скасування санкцій проти Росії – це недобре".

Також Зеленський розповів про відправлення українських експертів на Близький Схід для протидії іранським дронам.

"Нас про це попросили, і ми відразу ж відреагували. Звісно, хотілося б, щоб хтось нам подякував", - сказав президент України.

Як йдеться в статті, за словами Зеленського, його країна є "лідером" у світі "у сфері дронів" і що вона також ділиться своїми технологіями з Францією.

Видання додає, що президент України назвав Еммануеля Макрона своїм "другом у тому сенсі", що "ми разом проживаємо ці часи".

"У різні моменти ми допомагали одне одному, ми розуміємо одне одного, тоді як з президентом Трампом ситуація складніша", - додав Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку аналітиків, Росія може вийти явним переможцем з війни на Близькому Сході. При чому, це сталося у вирішальний для російського диктатора Володимира Путіна момент. Пояснюється, що оскільки увага від України відволікається, Київ найбільше зацікавлений у припиненні конфлікту в Ірані, щоб війна могла вийти на "фінішну пряму". На думку деяких аналітиків, без тривалої кризи Росія навряд чи отримає значні стратегічні дивіденди від блокування Ормузької протоки.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові не потребують допомоги від України, оскільки мають достатній досвід у сфері безпілотників. Більше того, очільник Білого дому підкреслив, що США "знають про дрони більше, ніж будь-хто" та мають "найкращі дрони у світі". Примітно, що цю заяву Трамп зробив на тлі обговорень можливої співпраці США та України у сфері протидії іранським безпілотникам.

