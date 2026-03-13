Росіяни вдарили по Дніпропетровській області, є загиблий та поранені

Літнього чоловіка росіяни вбили на Синельниківщині.

Російські окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровської області, унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

Про це у Telegram-каналі повідомив Олександр Ганжа, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА). "89-річного чоловіка вбили росіяни у Межівській громаді, що на Синельниківщині. Ще четверо людей постраждали", - зазначив він.

Крім того, двоє людей зазнали поранень внаслідок удару безпілотника по Марганецькій громаді Нікопольського району.

"Жінки 61 та 52 років госпіталізовані. Стан однієї з них лікарі оцінюють як важкий", - написав Ганжа.

Останні атаки росіян

Як повідомляв УНІАН, раніше окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні. Повідомлялося, що постраждали два десятки людей, зокрема, 17-річний хлопець. Багатьох із них довелося госпіталізувати.

Крім того, у Чернігівській області внаслідок падіння ворожого безпілотника загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані.

А в ніч на 7 березня росіяни вдарили по об'єкті інфраструктури в Дніпропетровській області. Тоді, за даними влади, внаслідок ударів по області загинула людина, ще одна дістала поренень. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

10 березня в Дніпрі через атаку Росії було пошкоджено 8 багатоповерхівок. Тоді голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них 12-річний хлопчик.

