Заборона Telegram не дасть ефекту: експерт пояснив, у чому проблема

За його словами, росіяни можуть використовувати інші соцмережі.

Сама по собі заборона Telegram не дасть того ефекту, на який дехто сподівається. Розумніше зосередитися на боротьбі із анонімними каналами. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України.

Він зауважив, що у випадку заборони Telegram російські спецслужби просто перебазуються "туди, куди ми навіть не очікуємо", використовуючи інші соцмережі.

"Питання стоїть про анонімні Telegram-канали, які треба спільно із власниками, керівниками чи уповноваженими особами тих чи інших платформ не просто знищувати, а закривати", - сказав Ягун.

Він додав, що 90% "тих, хто був завербований і мав комунікацію, був завербований через Telegram-канали, і ті Telegram-канали активно використовуються російськими спецслужбами".

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив, що Telegram-канали в Україні повинні бути зареєстровані, а їхні власники - нести відповідальність за контент, який публікують.

Водночас багато українців не підтримують повне блокування Telegram в країні, як показало всеукраїнськое опитування Соціологічної групи Rating Group. Утім, більшість виступає за посилення контролю над роботою месенджера з боку правоохоронних органів.

Так, згідно з результатами опитування, 76% українців не підтримують повне блокування Telegram в Україні. Ще 16% опитаних заявили, що підтримують блокування месенджера. Ще 8% респондентів сказали, що їм важко відповісти.

