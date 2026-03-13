'Ціла Санта-Барбара': Зеленський назвав причину перенесення тристоронніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зустрітися у будь-якій країні – США, Туреччині, Швейцарії і навіть ОАЕ.

Нову зустріч щодо мирного завершення війни в Україні було перенесено за проханням США, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Суспільне.

Зеленський розповів, що чергова зустріч мала би відбутися наступного тижня, але ситуація на Близькому Сході змусила вносити зміни.

"Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки", - пояснив президент України.

Він додав, що Україна підтвердила готовність прилетіти в Маямі або Вашингтон, залежно від того, який вартіант оберуть американці.

При цьому, Росія запропонувала альтернативні локації – Туреччину або Швейцарію, але США не дали згоди на цей варіант.

За словами Зеленського, Україна готова зустрітися у будь-якій країні – США, Туреччині, Швейцарії і навіть ОАЕ.

"Залежить від американців. Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них", - зауважив президент України.

Раніше УНІАН повідомляв, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "зберігає надію" на проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо України, але поки що конкретної дати визначено не було. Пєсков зазначив, що Росія "високо цінує готовність США надавати посередницькі послуги". Речник Кремля назвав рішення США тимчасово послабити нафтові санкції проти РФ "спробою стабілізувати енергетичні ринки". За словами Пєскова, "без значних обсягів російської нафти стабілізація на енергетичних ринках неможлива".

Також ми писали, що колишній спеціальний посланець президента США Кіт Келлог висловив думку, що для того, щоб було досягнуто перемир'я між Україною та Росією, російському диктатору Володимиру Путіну доведеться визнати, що він більше не отримає жодних територій. Келлог підкреслив, що саме Путін, а не президент України Володимир Зеленський, не хоче миру. На думку Келлога, Путін побоюється, що може стати другим Миколою II. Він зазначив, що останній російський цар був застрелений після зречення.

