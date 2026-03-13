Графіки відключень на 14 березня: коли не буде світла в суботу

Електроенергію вимикатимуть тільки у вечірні години.

В суботу, 14 березня, погодинні графіки відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах України. Час їхньої дії буде обмежений вечірніми годинами - з 17:00 до 22:00. Про це повідомляє "Укренерго".

Так само з 5 до 10 вечора діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження подачі електроенергії вводять через наслідки ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах тривають.

В "Укренерго" попереджають, що у разі форс-мажорних обставин погодинні графіки можуть оперативно змінюватися. Для уточнення актуальної інформації, слід звертатися до офіційних сайтів обленерго.

Відключення світла в Україні - важливі новини

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ситуація в енергосистемі України стабілізована. На піку споживання дефіцит електроенергії коливається в межах 1 ГВт. Таким чином, у частині регіонів відключення електроенергії вже не застосовують, тоді як в інших діє лише одна або півтори черги обмежень.

У квітні дефіцит електроенергії в Україні має стати ще менш відчутним з завершенням опалювального сезону та за рахунок активної генерації з боку гідро- та сонячних електростанцій, прогнозує гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Вас також можуть зацікавити новини: