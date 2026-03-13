У Росії правнучку Микити Хрущова внесли до реєстру 'іноагентів'

Міністерство юстиції РФ визнало "іноагентом" п’ятьох осіб, серед яких правнучка колишнього радянського лідера Микити Хрущова. Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що всіх п'ятьох фігурантів звинуватили у поширенні "фейків" про російську владу та участі у створенні або поширенні контенту "іноземних агентів". У Мін'юсті РФ заявили, що Ніна Хрущова виступала проти війни в Україні та "брала участь у створенні матеріалів іноагентів як респондент на інформаційній платформі, що надається іноземним джерелом".

У виданні нагадали, що Ніна Хрущова живе в США з 1980-х років. Зараз вона є професором Нового коледжу в Нью-Йорку, де читає курси з міжнародних ЗМІ, культури та капіталізму, кіно та імперії, а також сучасної політики та історії Росії.

Крім того, Ніна Хрущова неодноразово критикувала російського диктатора Володимира Путіна. Вона також говорила про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну "закінчиться катастрофою".

Зрадницю України та Z-пропагандистку оголосили "екстремісткою" у РФ

Раніше стало відомо, що проросійська пропагандистка Тетяна Монтян внесена до офіційного списку "екстремістів" у Росії. Вона активно підтримувала та виправдовувала повномасштабне російське вторгнення в Україну, а у 2023 році стала автором Telegram-каналу "Спеціально для RT".

Монтян є громадянкою України. Вона починала свою кар'єру як правозахисна адвокатка, але у 2013 році розкритикувала Євромайдан, а після гібридного російського вторгнення на Донбас відвідувала окуповані території, де зустрічалася з керівництвом бойовиків.

