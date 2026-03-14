США пообіцяли до $10 млн винагороди за інформацію про лідерів Ірану

Американський уряд цікавіть інформація про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших чиновників.

США пропонують винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про ключових керівників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та його підрозділів, повідомляє Державний департамент США в рамках програми "Винагорода за справедливість".

Це оголошення з'явилося на тлі продовження військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану та після вбивства аятоли Алі Хаменеї та інших іранських високопосадовців.

"Корпус вартових ісламської революції (КВІР), що входить до складу офіційних збройних сил Ірану, відіграє центральну роль у використанні Іраном тероризму як основного інструменту державної політики", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Держдеп США підкреслює, що КВІР несе відповідальність за численні напади на американців та об’єкти США, зокрема ті, що призвели до загибелі громадян США.

"З моменту свого заснування в 1979 році КВІР відіграє значну роль у реалізації зовнішньої політики Ірану. Наразі ця організація контролює значну частину іранської економіки та має значний вплив на внутрішню політику країни", - зазначає відомство.

Зокрема, американський уряд цікавіть інформація про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї, а також заступника начальника його штабу Алі Ашгара Хеджазі, військового радника, генерал-майора Ях’ю Рахіма Сафаві, радника Алі Ларіджані, міністра внутрішніх справ Ескандара Момені та міністра розвідки і безпеки Есмаїла Хатібі.

Окрім цього, США шукають інформацію про чотирьох неназваних офіційних осіб Корпусу вартових іранської революції, їхніх фото не було додано.

Моджтаба Хаменеї: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений. Він додав, що заява, яку опублікували в четвер, 12 березня, була в письмовому виді, ані голосу, ні відео Хаменеї не показали. Гегсет припустив, що це тому, що новий верховний лідер Ірану отримав поранення, а також він наляканий та переховується. Окрім цього, міністр війни США підкреслив, що Хаменеї бракує легітимності.

Також ми писали, що за даними журналістського розслідування, Моджтаба Хаменеї може володіти розгалуженою мережею нерухомості в Європі на суму понад 130 мільйонів доларів. Вказується, що він може мати елітні апартаменти в Лондоні та готель у Франкфурті-на-Майні. Як стверджується, нерухомість Хаменеї оформив через мережу підставних компаній і вона офіційно не записана на ім’я іранського лідера. Примітно, що в Лондоні у Хаменеї є дві квартири неподалік від посольства Ізраїлю. На думку експертів з безпеки, це житло може використовуватися для спостереження за дипломатичною установою.

