Кожен рік Пекін збільшує оборонний бюджет не менше, ніж на 7 відсотків.

З 2023 року Китай нарощує витрати на оборону. На 2026 рік країна задекларувала близько 277 млрд доларів на військові розходи. Як пише військовий портал Defence Express, про такий план стало відомо після пленарного засідання профільної делегації представників збройних сил на Всекитайських зборах народних представників.

Порівняно з 2025 роком, коли оборонний бюджет Китаю становив близько 245 млрд доларів, видатки на оборону зросли на 7,3%. Як зазначили автори, це відповідає п'ятирічному плану щорічного збільшення на 7%, який був оголошений Сі Цзіньпіном три роки тому.

Аналітики відзначили, що оборонні витрати Китаю слід сприймати через призму того, що Пекін наразі є другою країною у світі за цим показником. А перше місці з великим відривом посідає США, чий орієнтовний оборонний бюджет наразі складає близько 900 млрд доларів. Це близько 2,8% від ВВП країни. А Китай довів оборонні витрати до 1,3% від ВВП, який досяг 20,28 трлн доларів у 2025 році.

"Водночас існує цілий ряд аргументованих припущень, що реальні оборонні витрати Китаю вищі. Зокрема у Пентагоні, відповідно до публічних звітів присвячених китайській загрозі, вказується, що реальні витрати Китаю на військо можуть бути на 40-90% більшими. Тобто становити 388-526 млрд доларів та складати від 1,83% до 2,48%", - пишуть автори.

Також автори відзначили, що окрім загальної суми "на оборону" дуже велике значення має те, як ці кошти розподіляються. "Зокрема скільки йде на утримання особового складу та зарплати, а скільки на закупівлю та модернізацію озброєння, а головне за якою ціною, а також на проведення навчань та тренувань. Тобто того, що напряму впливає на боєздатність", - додало видання.

Нагадаємо, що за даними розвідки Китай вже проводив випробування ядерної зброї. Аналітики не виключають, що країна може створювати ядерний арсенал не для стримування, а для ведення війни. При цьому офіційно у Китаї заперечують проведення ядерних випробувань.

