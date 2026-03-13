Японія має намір приєднатися до 'Золотого купола' Трампа, – Reuters

Ймовірно, прем'єр-міністр Японії оголосить про участь своєї країни в американському проєкті під час зустрічі з Трампом 19 березня.

Японія збирається приєднатися до проєкту протиракетної оборони "Золотий купол" президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами джерел, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті планує оголосити про участь Токіо в американському проєкті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 19 березня. Вони додали, що Японія розглядає цю ініціативу як інструмент захисту від гіперзвукової зброї Китаю та Росії.

Також джерела розповіли журналістам, що Японія очікує, що Трамп звернеться до Токіо з проханням виробляти або спільно розробляти ракети, які могли б допомогти замінити запаси американських боєприпасів. За їхніми словами, влада Японії все ще розглядає, як реагувати на будь-яке таке прохання.

Відео дня

Крім того, джерела заявили, що Японія прагне збільшити й власні запаси ракет, щоб мати можливість стримувати потенційні загрози з боку Китаю та Північної Кореї.

"Золотий купол" - що відомо

Нагадаємо, що у 2025 році президент США Дональд Трамп анонсував створення системи протиповітряної оборони "Золотий купол". На розробку цієї системи планують виділити приблизно 175 мільярдів доларів.

За словами Трампа, "Золотий купол" має запрацювати орієнтовно у 2028 році. Він запевнив, що нова система захистить США майже на 100% від усіх ракет, включаючи гіперзвукові.

Bloomberg писало, що у 2025 році Пентагон завершив розробку плану системи ППО "Золотий купол". Однак там відмовилися розкривати деталі щодо її масштабу та вартості.

