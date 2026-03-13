Агентів нового надсекретного підрозділу РФ викрили через Google-перекладач, - ЗМІ

Під час виконання одного завдання між двома агентами виникла мовна перешкода, що змусило їх скористатися сервісом американської корпорації.

Росія у грудні 2022 року створила надсекретний підрозділ Центр 795. Він призначений для виконання "найважливіших операцій". Про це йдеться у розслідуванні, проведеному російським розслідувальним інтернет-виданням The Insider спільно з Der Spiegel.

У виданні зазначили, що Центр 795 є найбільш засекреченим із російських підрозділів. Він складається переважно з елітних офіцерів ГРУ та Центру спецпризначення ФСБ.

Як вдалося викрити новий надсекретний підрозділ РФ

У виданні заявили, що вдалося встановити практично всіх співробітників Центру 795, його місце дислокації, спонсорів, а також операції, що проводяться. У розслідуванні йдеться про те, що це стало можливим після затримання одного з ключових офіцерів підрозділу в Колумбії.

Зазначається, що Алімов займався організацією вбивств і викрадень за кордоном. Зараз він очікує екстрадиції до США на запит федеральних прокурорів у Нью-Йорку і звинувачується в організації замаху на двох "критиків путінського режиму", які покинули Росію.

За даними видання, Алімов підтримував особисті стосунки з чеченським диктатором Рамзаном Кадировим, а після цього його останнім завданням у Центрі 795 стало викрадення політичного противника Кремля. Ймовірно, йдеться про членів сім'ї Ахмеда Закаєва, глави уряду Чеченської Республіки Ічкерія, який мешкає у Великій Британії.

Федеральна прокуратура США з'ясувала, що Алімов для операції з викрадення Закаєва завербував Дарко Дуровича, який розмовляє сербохорватською мовою і проживає в США. За допомогу Алімов пообіцяв виплатити йому близько 1,5 мільйона доларів за кожну "успішно депортовану ціль" і ще понад 10 мільйонів доларів за третю особу в разі успіху операції.

У виданні підкреслили, що Центр 795 створювався як підрозділ, захищений від електронного вторгнення. Усім співробітникам наказали спілкуватися за допомогою зашифрованих додатків для обміну повідомленнями, а також використовувати псевдоніми.

Як пише видання, проблемою став мовний бар'єр між агентами. Алімов говорив лише російською, а Дурович – сербохорватською та англійською мовами. Для перекладу польових звітів Дуровича та оперативних інструкцій Алімова вони використовували сервіс Google Translate.

Журналісти розповіли, що повідомлення передавалися через зашифровані додатки, але переклад тексту проходив через сервери, що належать корпорації Google. Ці сервери підпадали під дію ордера ФБР на стеження, а з судовим ордером слідчі змогли отримати доступ до журналів цих перекладів безпосередньо від постачальника послуг, читаючи в режимі реального часу вміст усієї оперативної переписки.

У підсумку слідчі ФБР змогли стежити за тим, як Дурович займався розвідкою в Західній Європі, відстежуючи першу ціль. 24 лютого Алімова заарештували в аеропорту Ель-Дорадо.

Крім того, Алімову, окрім звинувачень у вбивстві та змові з метою викрадення людей, висунули звинувачення у наданні матеріальної підтримки терористичній організації та змові з метою фінансування тероризму. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Що відомо про Центр 795

У розслідуванні йдеться про те, що Центр 795 з'явився в грудні 2022 року, а до червня 2023 року був майже повністю укомплектований. Цей підрозділ створювався як альтернатива 161 центру підготовки фахівців ГРУ, який відомий спробою отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Також у виданні додали, що агентам Центру 795 доручено виконувати "суперсекретні завдання", а його керівник підпорядковується безпосередньо начальнику Генштабу РФ Валерію Герасимову або заступнику міністра оборони.

За даними видання, Центр 795 базується на території навчального центру концерну "Калашников". У фінансуванні підрозділу, зокрема, бере участь олігарх і співвласник концерну Андрій Бокарев.

У ході розслідування з'ясувалося, що в Центрі 795 служить близько 500 офіцерів. Вони розділені на три управління: розвідувальне, штурмове та бойового забезпечення.

За даними видання, розвідувальне управління Центру 795 займається моніторингом соцмереж, розвідкою за комерційними супутниковими знімками, роботою з агентурними мережами за кордоном, перехопленням сигналів та оптичною розвідкою за допомогою дронів "Орлан" і "Елерон".

До штурмового управління, як пояснили у виданні, входить чотири відділи бойового застосування, до кожного з яких входять чотири автономні ударні групи, і жодна з груп не знає про дії інших.

У виданні розповіли, що управління бойового забезпечення Центру 795 складається з п'яти відділів: бронетанкового, артилерійського, медичного, вибухотехнічного та ППО, а також спеціалізованих відділень, що займаються протитанковими операціями, технічним обслуговуванням, фортифікаціями та логістикою. На озброєнні у них знаходяться танки Т-90А та реактивні системи залпового вогню "Смерч" калібру 300 мм.

