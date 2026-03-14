Країни Балтії вже давно діють за вказівками Зеленського, - Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Будапешт не піддасться шантажу з боку Зеленського.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країни Балтії підтримують політику президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в дописі Сіярто в соцмережі Х.

Сірято підкреслив, що Угорщина не піддасться шантажу з боку Зеленського.

"Країни Балтії вже давно діють за вказівками Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку президента України", - йдеться в повідомленні.

При цьому, очільник МЗС Угорщини відреагував на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, в якій він висловився щодо того, що Угорщина продовжує купувати в Росії нафту.

"Міністр закордонних справ Литви сьогодні заявив, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, стверджуючи, що це означає відмову від автономії", - написав Сіярто.

Він зазначив, що Будапешт не дозволить диктувати собі умови в енергетичній політиці й ніхто не може змушувати Угорщину купувати енергоносії за вищими цінами.

"Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше", - зауважив очільник МЗС Угорщини.

За словами Сіярто, багато сімей в країнах Європи наразі платять за комунальні послуги втричі або вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства.

"Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!", - написав він.

Зеленський та Орбан: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський порівняв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з політикою російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський зазначив, що відмінність між Путіним та Орбаном тільки одна - прем'єр Угорщини поки не застосовує безпілотники чи війська проти України, але блокує підтримку. Президент України нагадав, що Орбан від початку повномасштабного вторгнення РФ блокує усі санкції проти Кремля, перешкоджає транзиту зброї через Угорщину та військовій допомозі Україні.

Також ми писали, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан попросив свою делегацію, яка перебуває в Україні з неузгодженим візитом на чолі із заступником міністра енергетики Угорщини Габором Цепеком, "бути ввічливими" з українцями. Орбан опублікував запис відеодзвінка Цепеку й закликав того вимагати від України дозволу оглянути пошкоджений росіянами нафтопровід "Дружба", але при цьому демонструвати повагу до України. Прем'єр Угорщини зазначив, що його делегація має задокументувати, що вони хотіли домовитися з українськими представниками. За словами Орбана, Угорщина не шукає конфлікту з Україною, а хоче допомогти.

Вас також можуть зацікавити новини: