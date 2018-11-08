Стрілянину в каліфорнійському барі влаштував колишній морський піхотинець

Нападник через участь у бойових діях міг страждати від посттравматичного стресового розладу.

Стрілок, який влаштував бійню в одному з нічних клубів Каліфорнії, ідентифікований як 28-річний колишній військовослужбовець Ієн Девід Лонг, він служив у морській піхоті.

Про це повідомив начальник поліції адміністративного округу Вентура Джефф Дін, передає dw.com.

За словами Діна, Лонг був відомий поліції через дрібні інциденти, пов'язані, зокрема, із автоаварією і порушенням громадського спокою. Поліцейські відвідали його у квітні в зв'язку зі скаргою, що надійшла на нього. При цьому, за словами Діна, Лонг вів себе "розгнівано" і "ірраціонально". Після цього експерти обстежили Лонга на предмет розумової адекватності й відпустили його.

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Джефф Дін не виключив, що Лонг через участь у бойових діях міг страждати від посттравматичного стресового розладу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 8 листопада колишній морський піхотинець прийшов в один із нічних клубів у містечку Таузенд-Оукс під Лос-Анджелесом і відкрив безладну стрілянину по студентам, які гуляли там на вечірці. Загинули 12 людей, у тому числі заступник шерифа, також є поранені.

Сам стрілок в результаті був знайдений мертвим. Мотиви його дій невідомі.