Washington Post: Інтерполом не повинна керувати Росія, яка зневажає закон

Якщо російський кандидат очолить організацію, це підірве її зсередини.

Інтерпол впродовж останніх років працював над тим, щоб не дозволити авторитарним режимам користуватися його глобальною мережею для переслідування дисидентів і критиків.

Організація запустила серйозний процес реформ, але для виправлення ситуації знадобиться ще час і наполегливість. Саме тому Інтерпол не повинен віддавати посаду свого лідера росіянину, який зараз обіймає посаду віце-президента організації. Про це в редакційній статті пише Washington post.

Цього тижнягенеральна асамблея Інтерполу збереться в Дубаї, щоб обрати наступника Мен Хунвея, який очолив організацію в 2016 році, але був безцеремонно відкликаний Пекіном минулого місяця, а потім несподівано зник. Його відставка відбулася без дотримання процедур і була зумовлена нібито розслідуванням про його причетність до корупції. Мен надіслав своїй дружині повідомлення з емодзі-ножем. А невдовзі після того з’явилася його заява про відставку з посади голови Інтерполу.

Читайте такожДружина зниклого в Китаї екс-голови «Інтерполу» думає, що він вже мертвий

Те, що організація беззастережно прийняла лист з Китаю про відставку свого лідера, вдарило по довірі до неї. Тепер один з її віце-президентів росіянин Олександр Прокопчук вважається головним кандидатом в наступники Мена. За роки правління Володимира Путіна в Росії він працював у російських службах безпеки, зокрема в МВС. Прокопчук також був одним з тих, хто зловживав можливостями Інтерполу, коли був головою російського Центрального бюро організації.

Росія щонайменше сім разів намагалася використати Інтерпол для того, щоб схопити бізнесмена Вільяма Броудера, який був крупним інвестором у РФ і виступив проти шахрайства в країні. Його юрист Сергій Магнітський викрив розкрадання коштів в країні, після чого його арештували і забили до смерті в російській в’язниці у 2009 році. Броудер просував ухвалення так званого «Акту Магнітського» в США й інших країнах, щоб покарати тих, хто був причетний у порушенні прав людини. Цього тижня прокуратура в Росії оголосила звинувачення проти Броудера в тому, він нібито отруїв свого ж юриста і ще двох людей.

Читайте такожІнтерпол ризикує припинити своє існування, якщо його очолить росіянин – екс-депутат Держдуми

«У Росії сьогодні панує не верховенство закону, а Путін, який очолює владну вертикаль, збудовану з його вірних друзів і конкуруючих кланів, серед яких і служби безпеки. Це система, яка відправляє кіллерів для вбивства критиків Путіна радіоактивним полонієм, яка відправила людей в Солсбері для отруєння хімічною зброєю ручки в дверях колишнього російського шпигуна. Ця система влаштувала насильницькі диверсії в Україні, намагалася втручатися у вибори президента США в 2016 році за допомогою хакерська і злочинного використання соціальних мереж. Це не система, яка поважає закон», - йдеться в статті.

Видання додає, що призначити Прокопчука головою Інтерполу буде колосальною помилкою, яка поставить під загрозу саму цілісність організації.