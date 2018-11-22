"Двійників Путіна повезли": екс-депутат Держдуми прокоментував політ гелікоптерів над Кремлем

Сьогодні в Москві з території Кремля злетіло два вертольоти Мі-8, які потім полетіли в бік станцій метро Новокузнецька і Павелецька.

Гучний політ військових вертольотів у Москві над Кремлем, які везли фігури, схожі на людей, швидше за все пов'язаний зі знесенням одного з корпусів Кремля.

Про це розповів російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, передає «Обозреватель». Він нагадав, що взагалі польоти над Кремлем суворо заборонені і виключення не робиться навіть для президента.

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"Так, двійників повезли відпрацьованих... Хоча насправді, в двійників я не вірю, бо це занадто небезпечно для самого Путіна – опинитися в такій підвісці. Якщо є двійник – він же може виявитися кращим за оригінал в якийсь момент", – пожартував Пономарьов.

Він припустив, що причина польоту – недавнє знесення чотирнадцятого корпусу Кремля, звідки тепер можуть вивозити якісь великі деталі, наприклад статуї.

"Там же польоти заборонені, а ніхто нікому не довіряє. Цілком можливо, що один везе, а другий сторожить, щоб він чогось не того не зробив. Це було б цілком у їх логіці", – додав він, коментуючи наявність другого вертольота, що не ніс вантажу.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Москві з території Кремля злетіли два вертольоти Мі-8, які потім полетіли в бік станцій метро Новокузнецька і Павелецька. Один з вертольотів тягнув сітку, в якій перебували фігури, що нагадують людей.

За інформацією блогера Іллі Варламова, є відео, на якому чітко видно, як у цій сітці рухаються люди.