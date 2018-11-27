The Guardian: Найбільша загроза для Європи - це війна в Україні, а не Brexit

Східна Європа кишить популістами, які змагаються між собою, і їй бракує лідерів.

Поки парламент бавиться, Європа горить чи принаймні розгорається. Історія навряд чи може бути чіткішою.

Розширення російсько-українського конфлікту на Азовське море - це саме той вид ескалації, який передував усім катаклізмам у Європі в минулому.

Про це пише Саймон Дженкінс на сторінках The Guardian. Великі держави презирливо погрожують меншим. Менші відбиваються і чекають, що друзі прийдуть на допомогу в дипломатичній, економічній і військовій сфері.

Читайте такожEUObserver: Росія відкрила третій фронт у війні проти України

Впродовж чотирьох років Україна, на думку автора, нехтувала старим прагматизмом про те, що, маючи спільний кордон з могутнім диктатором, краще поводитися надзвичайно обережно. Антикомуністи в Києві фліртували з НАТО за підтримки США. Грузія у свій час теж це робила, а країни Балтії вже приєдналися до блоку. Володимир Путін повторив слова Бориса Єльцина про те, що Росія буде вважати це "прямою загрозою для безпеки нашої країни". Коли Україна обрала прозахідну владу в 2014-му, Москва влаштувала заворушення в її східних областях. Потім російські війська вторглися в український Крим, а тепер вони стискають українські порти. Понад 10 тисяч українців вже загинули у "таємній" війні. Це класична ескалація.

Президента України Петра Порошенка звинувачують в тому, що він хапається за владу через вірогідну поразку на майбутніх виборах. В неділю він закликав "союзників України виступити разом" проти Росії. Він не уточнив, до кого саме звертається і що їм варто робити.

Читайте такожSueddeutsche Zeitung: Кремлю потрібен конфлікт з Україною в Азовському морі для відволікання росіян

"Після анексії Криму західні країни обклали Москву санкціями. І, як зазвичай, така зброя самозаспокоєння не мала жодного ефекту, окрім контрпродуктивності", - пише оглядач.

Санкції, на думку автора, лише закріпили владу Путіна і змусили його поплічників згуртуватися. Росія навіть під економічним тиском влаштовувала проблеми сусідам за допомогою російської меншини і йшла на кібератаки під час виборів на Заході.

"Теза про те, що зубожіння якось змусить його відступити від того, що він вважає відновленням російської величі, виявилася абсурдом. Диктатори люблять бідність", - йдеться в статті.

Автор зауважує, що Європі сьогодні бракує будь-якого колективного форуму, на якому можна було обговорити і вирішити подібні ескалації. Кінець Холодної війни не призвів до будь-якого перегляду Ялтинської чи Потсдамської угод. З Росією не було укладено нової угоди.

Східна Європа зараз - це порохова діжка, наповнена популістами, які змагаються між собою, розмовами про Путіна, який розуміє лише насильство, а також про не до кінця виконані обіцянки безпеки. В регіоні немає лідера, спостерігача, немає жодного гаранта миру. Там є лише "обіцянки анархії". А в цей час парламент Великої Британії обговорює Brexit.