Опубліковане зняте з безпілотника відео Освенцима

На записі зафіксовано залізницю, якою привозили жертв до табору, руїни дерев'яних споруд табору Біркенау, вхід до табору Аушвіц-1 з написом "Робота робить вільним" (Arbeit Macht Frei), двір між десятим і одинадцятим блоками Аушвіцу-1, останній з яких був відомий як "Блок Смерті".

Читайте такожВ Освенцимі відбуваються заходи в пам'ять про 70-ту річницю визволення (фоторепортаж)Концтабір Аушвіц-Біркенау в 1940-1945 роках був одним із найбільших нацистських концтаборів. За різними даними, за роки існування в концтаборі було знищено більше 1 млн людей, переважна більшість з яких євреї, але серед вбитих було багато й українців. 27 січня 1945 року в’язнів Аушвіц-Біркенау було звільнено.

З 2005 року 27 січня щороку відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.