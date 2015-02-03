70% росіян вважають, що РФ повинна продовжувати свою «політику» в Україні - опитування

Про це свідчить опитування російського Левада-Центру, результати якого є у розпорядженні УНІАН.

Відповідаючи на питання, як повинна діяти Росія у відповідь на санкції Заходу, 69% респондентів вказали - «продовжувати свою політику, незважаючи на санкції», 21% - «шукати компроміс, іти на поступки, щоб піти з-під санкцій», 11% - вагалися з відповіддю.

Причому 34% опитаних визнали, що санкції Заходу щодо РФ створили проблеми для їхніх родин, 57% респондентів зазначили, що санкції не створили для них проблем. 9% - вагалися з відповіддю.

Читайте такожЧисло росіян, які допускають відкриту війну з Україною, різко зросло - дослідження

Водночас, 47% відзначають, що у майбутньому санкції можуть створити для них проблеми, протилежної думки дотримуються 43%, вагалися з відповіддю - 10%.

«Від осені 2014 р. у два рази зросла частка тих росіян, для яких, на їхню думку, санкції західних країн створили серйозні проблеми. Від 26% у вересні до 47% у січні зросла кількість респондентів, що турбуються про те, що санкції можуть створити для них проблеми у майбутньому. Незважаючи на наростання тривоги серед населення з приводу зростання цін, економічної кризи та санкцій, зберігається сильна підтримка влади здебільшого росіян. 69% опитаних вважають, що керівництво Росії має продовжувати свою політику, незважаючи на санкції. Лише кожен п'ятий виступає за пошук компромісних рішень, що дозволяють уникнути санкцій», - констатують соціологи.

Читайте такожЗаради режиму Путіна росіяни готові відмовитися від західних продуктів і подорожей - дослідження

Також 34% опитаних вважають, що керівництву РФ у відповідь на санкції Заходу за політику щодо України треба ввести відповідні жорсткі санкції проти цих країн», 32% - «зміцнювати економічні та військові зв'язки із країнами Близького Сходу, Китаєм, Індією», 32% - «ігнорувати ці дії і продовжувати проводити попередню внутрішню і зовнішню політику», 18% - «збільшити військовий бюджет, направити додаткові кошти на зміцнення обороноздатності країни», 10% - «намагатися шукати компроміс, переглянути своє ставлення до питання приєднання Криму, підтримки ополченців на Донбасі», 5% - «відмовитися виплачувати зовнішні борги». 10% вагалися з відповіддю.

***

Опитування проведене 23-26 січня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Як повідомлялося, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» та «ЛНР» озброєння і скеровує на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

Раніше УНІАН також повідомляв, що незважаючи на загальне схвалення анексії Криму, більшість росіян не готова підтримати регіон матеріально.