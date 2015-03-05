У МЗС РФ загрожують ескалацією конфлікту на Донбасі, якщо США будуть постачати зброю в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу у Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.

«Ми знову попереджаємо Вашингтон про колосальний збиток для наших двосторонніх відносин, якщо жителів Донбасу почнуть вбивати з американської зброї. Поставки озброєнь можуть мати наслідком не лише зрив перемир'я і нову ескалацію на сході, але і загрожують безпеці Російської Федерації», - заявляє Лукашевич.

Він наголосив, що на тлі досить успішного виконання домовленостей про припинення вогню на Донбасі, які були досягнуті 12 лютого в Мінську за сприяння лідерів країн «нормандського формату», викликають «найсерйознішу заклопотаність повідомлення, що продовжують надходити, про намір США почати масоване постачання озброєнь в Україну».

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«У Конгресі навіть розробляється спеціальний закон, який передбачає виділення 1 мільярда доларів США на оснащення і навчання українських військ, ніби у Вашингтоні зібралися їх взяти на повне утримання», - заявив Лукашевич.

«Більше того, у ці дні, за наявними даними, на Яворівський полігон у Львівській області перекидається до 300 військовослужбовців 173-тьої повітряно-десантної бригади збройних сил США, яка розташована в Італії. Ці військовослужбовці будуть навчати українських солдатів поводженню із заокеанською бойовою технікою. Таким чином, американські військові вже перебувають в Україні», - додав він.

Раніше помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що президент США Барак Обама поки не прийняв рішення про постачання зброї в Україну.