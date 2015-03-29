Американський сенатор про рішення щодо надання зброї Україні: Обамі треба дати ще трішки часу

Президент Сполучених Штатів Барак Обама невдовзі може прийняти рішення про надання американської зброї Україні.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН висловила представник штату Огайо в Конгресі США Марсі Каптур.

За словами сенатора, Обама глибоко занепокоєний втратами, які поніс український народ, однак йому потрібен час, аби прийняти рішення про надання зброї.

"Я справді не можу говорити за нього. Але дуже важливо: Україна демонструє своє бажання запевнити світ, що в її військових частинах немає тих, хто опинився там завдяки російському урядові, що немає витоку інформації. Ми, як країна, допомагаємо українській армії тренуватися, і відтак вояки знають, як зустріти ворога навіть з голими руками. І я думаю, що президенту треба дати ще трішки часу", - заявила Марсі Каптур.

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Вона додала, що американський президент не буде довго тягнути з прийняттям рішення.

"Я думаю, цей час спливе дуже швидко. Я цього ранку з усіма своїми колегами підписала листа від комітету з питань співпраці з питань оборони до президента. Ми просили його посунути розклад, який би розклад він не мав в голові, щоби просто зараз таки дозволити відправку", - додала представницю штату Огайо.