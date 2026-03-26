Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги Орбана на виборах, - Петер Мадяр

Угорський опозиційний політик і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Угорщина може вийти з Європейського Союзу у разі перемоги партії прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідас" на майбутніх виборах. Відповідне попередження він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Мадяр зазначив, що "Фідес" вже запропонувала створити коаліцію іншій правій партії "Наша Батьківщина". І це може призвести до того, що Будапешт вийде з ЄС. Водночас Мадяр наголосив, що така пропозиція від Орбана є фактично виданням "Фідес", що вона не здатна виграти вибори самотужки.

"Вчора керівництво партії "Фідес" вже зробило відкриту пропозицію про створення коаліції партії "Наша Батьківщина". Така коаліція означатиме вихід Угорщини з Європейського Союзу. Ставки на парламентських виборах 12 квітня надзвичайно високі. Це також буде референдум щодо того, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, чи "Фідеш" і "Наша Батьківщина" остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу Росії. 18 днів. Зараз ми не маємо права на помилку!", – заявив Мадяр.

Відео дня

Вибори в Угорщині - важливі новини

Нагадаємо, що на тлі виборів діюча влада в Угорщині активізувала критику в бік України. Прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово звинувачував Україну у нібито спробі втрутитися у голосування. Також премʼєр Угорщини заявляв, що Київ спільно з Брюселем намагається позбавити його влади.

Тим часом Politico попереджає, що Орбан та його опонент Петер Мадяр можуть не прийняти результати голосування. Зокрема видання зазначає, що діючий премʼєр може вдатися до провокацій, включено з введенням надзвичайного стану в країні, в разі поразки на виборах.

