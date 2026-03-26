'На всяк випадок, якщо з’являться вороги': Лукашенко подарував Кім Чен Ину гвинтівку

Лукашенко привіз подарунки північнокорейському диктатору та його родині - дружині та донці.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пхеньяну в середу, 25 березня, вперше на запрошення та привіз лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину подарунки, серед яких, зброя, повідомляє Telegram-канал Пул первого.

Зокрема, Лукашенко презентував автомат білоруського виробництва - штурмову гвинтівку ВСК.

"Стрілецька зброя завжди треба буде для солдата. Ось ми почали виготовляти стрілецьку зброю… На всяк випадок, якщо з’являться вороги", - розповів лідеру КНДР Лукашенко.

Також самопроголошений президент Білорусі привіз Кім Чен Ину міцні напої, зокрема, пляшку горілки, яку "п'є генсек ООН".

"Це те, що любили генеральні секретарі в Радянському Союзі. Коли на полювання до Біловезької Пущі їздили, вони випивали ці напої: Зубровка та Біловезька. Це сучасні подарункові варіанти, воно не продається в магазинах, але [це] найкраща у світі горілка. Генеральний секретар ООН тільки цю горілку п'є", - додав Лукашенко.

Примітно, що для дружини лідера КНДР Лукашенко привіз золотий букет.

"Це волошки – символ Білорусі", - пояснив він північнокорейському диктатору.

Додається, що доньці Кім Чен Ина самопроголошений президент Білорусі підготував шкатулку.

Своєю чергою, лідер Північної Кореї теж не залишив Лукашенка без подарунків.

Зокрема, він презентував вазу з мушлі із зображенням Лукашенка, шаблю та сувенірну золоту монету, яку виготовили з нагоди візиту білоруського диктатора.

КНДР: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Лукашенко Кім Чен Ином підписав договір про "дружбу та співпрацю" між країнами. Видання The Guardian зазначило, що на честь візиту білоруського диктатора, його північнокорейський колега влаштував урочисту зустріч із салютом артилерії та парадом. Додається, що як Білорусь, так і КНДР, підтримують війну Росії в Україні, а також підпадають під західні санкції. Окрім цього, обидві країни звинувачуються в грубих порушеннях прав людини. Лукашенко поклав букет до Палацу Сонця Кумсусан, де знаходяться бальзамовані тіла батька та діда Кіма, від імені Путіна.

Також ми писали, що лідер Північної Кореї офіційно назвав Південну Корею "найбільш ворожою державою" та пригрозив жорсткою відповіддю, якщо будуть провокації з її боку. За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), у КНДР обговорювали можливість внесення змін до конституції. Проте невідомо, чи це стосується офіційного закріплення статусу Південної Кореї як "ворожої держави". Водночас, Кім Чен Ин наголосив, що статус Північної Кореї як ядерної держави "ніколи не зміниться".

