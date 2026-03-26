Один з ключових портів РФ відновив експорт нафти після атаки українських дронів

Російський оператор нафтопроводів "Транснефть" має намір перенаправити потоки нафти в обхід балтійських портів.

Один з ключових портів Російської Федерації на Балтиці - Приморськ - відновив відвантаження нафти через кілька днів після атаки українських дронів.

За інформацією видання Bloomberg, 25 березня до причалу порту пришвартувалося судно "Мінерва Джорджія" класу "Суецмакс", яке здатне перевозити близько 1 мільйона барелів нафти. Інше судно, "Анлан", яке простояло неподалік кілька днів, має відплисти 26 березня.

Bloomberg зазначає, що Україна активізувала атаки на російську нафтову інфраструктуру. Цього тижня українські дрони вдарили по порту Усть-Луга, а також по нафтопереробному заводу в Кірішах Ленінградської області.

На тлі атак українських дронів на російські порти на Балтиці російський оператор нафтопроводів "Транснефть" має намір перенаправити постачання нафти в обхід балтійських портів.

За даними Reuters, минулого року з порту Усть-Луга було експортовано 32,9 млн тонн нафтопродуктів, а з порту Приморськ - 16,8 млн тонн. Це ключові порти, через які здійснюється експорт російської нафти на Балтиці.

Напередодні стало відомо, що інший ключовий нафтоекспортний порт РФ на Балтиці – Усть-Луга - зупинив експорт нафти після атаки українських дронів. За даними співрозмовників Reuters, дронова атака спричинила пожежу, дим від якої було видно навіть у Фінляндії.

До цього українські дрони завітали з вибуховим візитом до порту Приморськ. Після атаки експорт нафти з порту було призупинено.

За день до атаки на Приморськ українські "пташки" залетіли на Саратовський НПЗ. В результаті удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Вас також можуть зацікавити новини: