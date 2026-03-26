'Я не вірю, що Росія прагне миру': Стубб висловився про переговори щодо війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що переговори щодо закінчення війни в Україні, які відбуваються за посередництва США, зайшли в глухий кут. Про це він сказав в інтервʼю норвезькій газеті VG.
За його словами, він пояснює це два можливими факторами.
"Це може бути пов’язано з війною в Ірані, яка відвертає значну увагу від війни в Україні. Але також можливе припинення переговорів через те, що вони дійшли до кінця переговорного шляху і не можуть рухатися далі", - підкреслив Стубб.
Президент Фінляндії вважає, що американські перемовники зробили все, що могли, тому зараз процес залежить від одного питання: Донецької області й інших окупованих територій України.
"Але головна проблема тут у тому, що я не вірю, що Росія прагне миру", - наголосив Стубб.
Він зазначив, що якщо нових переговорів не буде, тоді найважливішим завданням на майбутнє стане посилення тиску на РФ.
"Але, на жаль, з огляду на війну в Ірані та рішення американців послабити санкції щодо продажу російської нафти, ситуація розвивається не так, як ми хотіли б", - сказав політик.
Стубб вважає, що Європа взяла на себе більшу відповідальність і відіграє більш помітну роль у подальшому розвитку подій в Україні.
"У нас принаймні є з чого почати, хоча я не маю відповіді на те, що буде далі. Ми добре розуміємо переговорну тактику росіян, і я вважаю, що українці довіряють європейським країнам, які прагнуть надати їм максимальну підтримку. Європа зараз у кращому становищі, ніж лише рік тому. Ми надаємо майже всю економічну та військову підтримку Україні. Ми дали Україні можливість виробляти більше військового спорядження для власних потреб. А рік тому переговорів не було взагалі. Але як це буде далі, я зараз не знаю", - підсумував фінський лідер.
Мирні переговори - останні новини
Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про прогрес у переговорах щодо України. Він назвав переговори "конструктивними" та розповів, на яких основних питаннях вони були зосереджені.
"Ці конструктивні переговори стали продовженням вчорашніх досягнень і були зосереджені на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні", - наголосив політик.
Водночас президент Володимир Зеленський розповів про переговори у США. За його словами, зрозуміло те, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну.
"Але й цю війну Росії проти України потрібно завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, гідного миру для України", - сказав глава держави.