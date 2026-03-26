Росія залучає жінок до керування БПЛА на тлі війни проти України, – Forbes

У російській армії тривалий час зберігався консервативний підхід до ролі жінок.

В армії Росії, яка четвертий рік веде війну проти України, все частіше залучають жінок до керування безпілотниками. Мова йде не про соціальні зміни, а про практичну необхідність – на тлі масштабного використання дронів і постійної потреби в нових операторах, пише американське видання Forbes.

У публікації зазначається, що Росія поступово розширює коло людей, яких залучають до роботи з БПЛА. Причина прагматична: висока інтенсивність застосування дронів, великі втрати техніки та операторів і постійна потреба у підготовці нових фахівців. На цьому тлі до процесу все частіше залучають жінок.

Керування безпілотниками не вимагає тих фізичних параметрів, які традиційно вважалися ключовими для армії, зазначає видання. Головне – це навички роботи з технікою, координація та здатність швидко приймати рішення. Саме тому цей сегмент став одним із небагатьох, де обмеження за статевою ознакою поступово відходять на другий план – не через зміну поглядів, а через військову необхідність.

Згідно з публікацією, у російській армії тривалий час зберігався консервативний підхід до ролі жінок. Однак поточна війна змушує переглядати навіть такі усталені моделі. Мова не йде про системну трансформацію, скоріше про вимушену адаптацію: розширюється набір функцій, прискорюється навчання, знижуються вимоги до попереднього досвіду.

Зростання кількості операторів БПЛА безпосередньо пов'язане з тим, що дрони стали одним із ключових інструментів ведення війни. Це означає збільшення кількості атак, спроби перевантажити системи ППО, розширення зони застосування ударних засобів. Іншими словами, мова йде не про "нові можливості", а про нарощування ресурсів для продовження агресії, пише видання.

Нові розробки протидії дронам

Раніше радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишин розповів, що підхід до побудови протиповітряної оборони був істотно змінений завдяки розробці дистанційного збиття "шахідів". За його словами, пілоти тепер можуть дистанційно керувати безпілотником-перехоплювачем LITAVR.

Крім того, на тлі весняного наступу РФ Україна має намір зупинити просування російських військ, спираючись на нещодавні тактичні успіхи та інновації на полі бою, такі як удари середньої дальності. Покращення тактичних дій України та розвиток її можливостей щодо нанесення ударів безпілотниками можуть уповільнити просування росіян.

