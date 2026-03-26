Стало відомо, коли Угорщина 'відключить' газ Україні

За словами експертів, блокування Угорщиною транзиту газу до України порушує серйозні юридичні питання.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав з липня припинити транзит природного газу в Україну. Відповідне рішення було опубліковано в ніч проти 26 березня, повідомляє dpa.

Угорський прем’єр зазначив, що постачання "блакитного палива" буде поновлено після відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

"Доки Україна не надасть нам нафту, вона не отримає газ з Угорщини", – заявив Орбан 25 березня на своїй сторінці у Facebook.

Транспортування газу здійснюють приватні компанії. Деякі з них торгують "блакитним паливом", а деякі лише забезпечують його транспортування. В Угорщині це оператор трубопроводу FGSZ, дочірня компанія нафтогазової групи MOL.

Опубліковане рішення забороняє угорському оператору FGSZ пропонувати потужності для транзиту газу до України, починаючи з липня, тобто після завершення діючих контрактів.

"Будь-яке втручання в договори (на транзит газу в Україну, – УНІАН) наразило б уряд на величезні компенсаційні вимоги", - зазначається у матеріалі.

Слід зазначити, що у 2025 році Україна отримала понад 40% імпортованого газу через Угорщину.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 27 січня через російський удар транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" було припинено. Попри те що транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини було припинено через дії РФ, Будапешт та Братислава накинулися зі звинуваченнями на Київ. Більше того, обидві країни, начебто у відповідь, припинили постачання дизельного пального в Україну.

При цьому Словаччина припинила аварійні постачання електроенергії Києву. Водночас Угорщина блокує виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро.

