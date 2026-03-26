Підозрюваного у привласненні донатів Гусакова відправили під нічний домашній арешт

Адвокатка Гусакова заявила про "суттєве погіршення" стану його здоров’я.

Підозрюваному у привласненні пожертв на лікування СМА Назарію Гусакову обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва, повідомляє Hromadske.

Гусаков і його захисниця брали участь у засіданні по відеозв'язку.

Прокурор клопотав суд відправити Гусакова під цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Львові, оскільки він може безперешкодно перетинати кордон України через інвалідність, а також через ризик знищення доказів.

Сторона захисту просила суд не застосовувати цілодобового домашнього арешту, а замінити на нічний. За словами адвокатки, Гусаков двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі.

"Його здоровʼя суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, це виходити на відеозвʼязок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази", – сказала адвокатка.

Сам Гусаков погодився з твердженнями сторони захисту.

Прокурор зазначив, що у клопотанні про цілодобовий домашній арешт сторона обвинувачення дійсно не враховувала потреби вентиляції легень.

Суд задовольнив клопотання прокурора частково і відправив підозрюваного під домашній арешт з 22:00 до 06:00. Гусаков зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги. Він також повинен здати закордонний паспорт.

У чому звинувачують Назарія Гусакова

У червні 2025 року стався скандал довкола зборів коштів львів’янином зі СМА Назарієм Гусаковим для свого лікування. Чоловіка звинуватили у нецільовому використанні грошей після того, як він відмовився надати звіт про те, куди пішли кошти. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що чоловік отримує ліки коштом міського бюджету.

Коли справа набула розголосу, Гусаков був у Італії. Правоохоронці почали досліджували випадки шахрайства з боку львів’янина. За даними слідства, зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби. Сума завданих збитків становить 2 мільйони гривень. Від його дій потерпіли 96 осіб.

Гусакову оголосили підозру у шахрайстві (ст. 190 Кримінального кодексу України) та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ККУ).

25 березня стало відомо, що він повернувся до України.

Вас також можуть зацікавити новини: