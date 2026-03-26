Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії (відео)

Глава держави прибув з метою налагодження співпраці заради посилення безпеки.

Президент України Володимир Зеленський приїхав з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", - наголосив Зеленський.

Також президент оприлюднив відео прибуття до цієї країни.

Допомога України країнам Близького Сходу

Як повідомляв УНІАН, до України звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія та Кувейт щодо надання їм допомоги у відбитті атак ударних дронів з Ірану. Українські експертні команди вже перебувають у регіоні Перської затоки, оцінюють ситуацію та діляться безцінним досвідом.

Також Україна отримала від США запит про надання експертної підтримки для американських військових на Близькому Сході та в Перській затоці.

Водночас, надання Україною допомоги країнам цього регіону не завдасть шкоди Силам оборони для відбиття постійних російських атак.

Як заявив Зеленський, відправка українських фахівців на Близький схід не означає, що Україна вступає у війну з Іраном. За його словами, Кремль запропонував Вашингтону припинити підтримку Києва в обмін на обмеження військової допомоги Тегерану.

