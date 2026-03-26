Чи згорнуть 'Нацкешбек' влітку: у Кабміні пояснили, від чого залежить майбутнє програми

Рішення щодо обсягів фінансування програми можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року.

Кошти, зараховані на спеціальний рахунок "Національний кешбек", можуть бути використані до 30 червня 2026 року. Проте це не дата автоматичного згортання програми, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ні, це не дата завершення програми. Ідеться про граничний термін використання вже нарахованих коштів на спеціальному рахунку. Тобто це технічна дата для використання кешбеку, а не автоматичне згортання програми", - зазначив Кіндратів.

За його словами, подальші рішення щодо обсягів фінансування програми можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року залежно від попиту, результативності та бюджетних можливостей. Заступник міністра економіки також зазначив, що у березні уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми у вигляді ще 2,1 млрд грн.

"Такий підхід дає змогу гнучко реагувати на динаміку програми: попит на кешбек високий, тому обсяги фінансування можуть уточнюватися й коригуватися впродовж року залежно від фактичного навантаження", - додав Кіндратів.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "Національний кешбек", запустивши оновлену модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам.

З 1 березня програма запрацювала за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку - 5% і 15% залежно від категорії товарів. Метою цього рішення є посилення підтримки українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

Раніше в Україні змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Таким чином кошти з програми вже не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

