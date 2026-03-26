Війна Трампа збагатила Іран на сотні мільйонів доларів, - Bloomberg

Попри щоденні авіаудари США та Ізраїлю, Іран зберігає нафтовий експорт.

З початку війни Іран, імовірно, отримав сотні мільйонів доларів додаткового доходу від продажу нафти. Тегеран скористався стрімким зростанням цін на сировину, ставши єдиним великим експортером, здатним використовувати Ормузьку протоку.

Видання Bloomberg пише, що експорт Ірану зберігається майже на довоєнному рівні у близько 1,6 млн барелів на добу. Танкери, що перевозять іранську нафту, продовжують завантажуватися на терміналі острова Харг і виходити з Перської затоки через Ормузьку протоку. Причому останнім часом активність зростає.

За оцінками TankerTrackers.com, Іран заробляє близько 139 млн дол. на добу від продажу своєї основної марки Iranian Light у березні, що більше за 115 млн дол. на добу у лютому. Знижка на іранську нафту до марки Brent скоротилася до 2,10 дол. за барель, що стало мінімумом за майже рік. До війни ця різниця перевищувала 10 доларів.

Відео дня

Попри щоденні авіаудари США та Ізраїлю, Іран зберігає нафтовий експорт, який є ключовим фінансовим джерелом. Більше того, намагаючись стримати зростання цін, Вашингтон тимчасово призупинив санкції щодо частини іранської нафти, яка вже перебувала в морі на танкерах.

"Адміністрація Трампа практично благає Іран продавати нафту. Я думав, що перешкоджання продажу іранської нафти було б пріоритетом для Сполучених Штатів", - зазначив старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Річард Нефью, який працював у Державному департаменті США заступником посла в Ірані та координатором санкційної політики.

Поки Ірак і Кувейт змушені скорочувати видобуток, а ОАЕ та Саудівська Аравія шукають альтернативні маршрути експорту, Іран продовжує безперешкодно вивозити нафту. Крім того, Тегеран отримує додаткові доходи, стягуючи до 2 млн дол. з окремих суден за проходження протоки.

Війна в Ірані - останні новини

15 березня президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по іранському нафтовому експортному хабу на острові Харг та закликав союзників направити військові кораблі для забезпечення безпеки Ормузької протоки. Він зазначив, що удари США "повністю зруйнували" значну частину острова.

21 березня Трамп заявляв, що США розглядають можливість "згортання масштабних військових зусиль" проти Ірану. При цьому 23 березня повідомлялося, що Вашингтон може розпочати наземну операцію із захоплення іранського острова Харг і для цього прискорено розгортають сили на Близькому Сході.

