Ціни на дизель почали знижуватися: скільки сьогодні коштує пальне на українських АЗС

Середня вартість 95-го бензину майже не змінилася, а газ подорожчав ще на 2 копійки.

У четвер, 26 березня, середні ціни на дизельне пальне на українських АЗС впали вперше з початку війни на Близькому Сході. При цьому, як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95, скраплений газ знову незначно подорожчав, а цінники на звичайний та преміальний бензин марки А-95 майже не змінилися.

Зазначається, що середня вартість дизельного пального на українських АЗС у четвер знизилася на 11 копійок – до 84,54 грн/літр. Водночас цінники на звичайний та преміальний 95-й бензин залишилися на рівні середи. Середня вартість автогазу у передостанній робочий день тижня зросла на 2 копійки – до 45,79 грн/літр.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином у четвер можна заправитися у мережі "БРСМ-Нафта". Середня вартість пального тут становить 68,88 грн/літр. Найдорожчий 95-й пропонують у мережах ОККО та WOG – 74,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 71,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельним пальним заправляють у мережах VST, U.GO та RLS. Середня вартість дизеля на стелах цієї трійці в передостанній робочий день тижня – 80,90 грн/літр. Тоді як найдорожче - АЗС ОККО та WOG, де за літр дизелю просять 86,99 грн.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 84,90 грн/л;

"Укрнафта" - 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO - 86,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 81,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогазом третій день поспіль заправляють у мережі "Маркет". Середня вартість палива тут 26 березня становить 42,50 гривні за літр. Найдорожче автогазом заправляють у мережі Grand Petrol – 47,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 45,50 грн/л;

"Укрнафта" - 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 44,31 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні - останні новини

Після заяви президента США Дональда Трампа про перемовини з Іраном ціни на нафту впали на понад 10 доларів за барель. Однак суперечливі заяви щодо перспектив завершення війни, продовження бойових дій та суттєве обмеження трафіку через Ормузьку протоку повернули нафтові ціни до зростання. Станом на ранок 26 березня, вартість нафти марки Brent знову перевищила 99 доларів за барель.

25 березня на тлі певного зниження цін на нафту та котирувань газойлю на українських АЗС вперше з початку бойових дій на Близькому Сході подешевшав бензин. 25 березня березня середня вартість 95-го бензину знизилася на 19 копійок, а 95-й преміальний "скинув" одразу 33 копійки.

