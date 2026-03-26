На туристів чекає неприємний сюрприз: Bloomberg про ціни на авіаквитки цього року

На думку експертів ринку, навіть якщо війна незабаром закінчиться, тиск на ціни на авіаквитки збережеться.

На мандрівників, які сподіваються на повернення до більш помірних цін на далекомагістральні рейси цього літа, чекає неприємний сюрприз.

Як пише Bloomberg з посиланням на дані Alton Aviation Consultancy, ціни на квитки на основних маршрутах, що з'єднують Азію та Європу, цього місяця зросли на 560% і, ймовірно, залишатимуться високими протягом літа та осені 2026 року, оскільки пов'язані з війною в Ірані збої поширюються по всій Перській затоці, яка є найзавантаженішим транзитним коридором у світі.

Що стосується поїздок у червні, то ціни на сім популярних маршрутів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Європи в середньому приблизно на 70% вищі, ніж рік тому, згідно з аналізом Alton даних аналітичної компанії Cirium та онлайн-турагентств. Наприклад, квиток із Сіднея (Австралія) до Лондона (Велика Британія) зараз коштує в середньому понад 1500 доларів, що приблизно вдвічі більше, ніж минулого року.

При цьому аналітики очікують, що ціни залишаться приблизно на 30% вищими за рівень минулого року навіть у жовтні.

Водночас аналіз виявив зниження попиту на подорожі через невизначеність і підвищення цін. За даними Cirium, літні бронювання рейсів з Європи до США скоротилися на 15% порівняно з минулим роком, а пасажиропотік у зворотному напрямку впав на 11%. Кількість бронювань рейсів з Азії до Європи також знизилася на 4,4%.

Більше того, за словами керуючого директора Alton Браяна Террі, навіть якщо війна скоро закінчиться, тиск на ціни на авіаквитки збережеться.

"Потрібно до трьох місяців, щоб зниження цін вплинуло на ланцюжок поставок авіаційного палива. Ми спостерігаємо не просто короткостроковий ціновий шок. Навіть у міру ослаблення безпосередніх збоїв, довші маршрути, скорочення пропускної спроможності та вищі ціни на паливо чинитимуть тиск на ціни протягом тривалого періоду", – констатував він.

Найбільше постраждали рейси, що з'єднують Азію та Європу, багато з яких проходять через близькосхідні хаби, такі як Дубай, Абу-Дабі (обидва ОАЕ) та Доха (Катар) – коридор, через який, за даними Roland Berger, зазвичай проходить близько третини річного трафіку між регіонами. Збої в цьому коридорі посилюють тиск на тарифи по всьому світу.

За даними Alton Aviation, середня вартість квитків з Гонконгу до лондонського аеропорту Хітроу станом на 23 березня становить 3318 доларів – на 560% більше, ніж у попередньому місяці. Ціни на рейси з Бангкока (Таїланд) до Франкфурта (Німеччина) зросли на 505% – до 2870 доларів. Класичний "кенгуру-маршрут" між Австралією та Великою Британією також сильно постраждав: ціни на квитки з Сіднея до Лондона за цей період злетіли на 429%.

З початку війни попит і ціни на цих маршрутах зросли, незважаючи на те, що європейські та азіатські авіаперевізники намагаються збільшити пропускну здатність. Майже через місяць після початку конфлікту авіаційні мережі все ще намагаються адаптуватися, а зростання цін на паливо – частково викликане обмеженнями на перевезення через Ормузьку протоку – погіршує ситуацію.

Цілком передбачувано авіакомпанії почали перекладати ці витрати на клієнтів.

"Зараз дуже невизначена ситуація через хаос у сфері подорожей. Якщо мандрівники побачать, що рейси скасовуються, затримуються та порушуються, вони ретельно обміркують, чи варто їм подорожувати і як саме", – зазначив незалежний аналітик у галузі туризму Ханмінг Лі.

Як війна в Ірані впливає на плани туристів

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, на тлі війни в Ірані багато туристів почали переглядати свої плани щодо відпусток, переключивши увагу на країни Європи.

І це ще один фактор, який, крім різкого подорожчання нафти, впливає на ціни на авіаквитки навіть всередині континенту – підвищений попит завжди підвищує вартість авіаперельотів. Зокрема, генеральний директор бюджетної авіакомпанії easyJet Кентон Джарвіс вже анонсував зростання цін на авіаквитки з кінця літа 2026 року.

