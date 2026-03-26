Кулеба пригадав, як Путін 'рявкнув' на Зеленського під час розмови до вторгнення

Путін розчарувався у Зеленському, коли той не пішов на реалізацію російського сценарію реінтеграції окупованих Донецька і Луганська в політичний простір України.

Під час одної з телефонних розмов між президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, яка відбулася до повномасштабного вторгнення, російський диктатор "рявкнув" на українського лідера. Про це колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Як зазначив дипломат, сам він особисто з Путіним ніколи не зустрічався.

"Я не потрапив на зустріч на саміті в [форматі] "Нормандії", бо це був грудень 2019-го року, коли я ще не був міністром. А потім у президента була одна телефонна розмова з Путіним. Я був на ній присутній", - відзначив Кулеба.

Відео дня

Як згадує екс-міністр, ця телефонна розмова між Зеленським і Путіним була важкою.

"Я пам’ятаю, Путін дуже меланхолійно відповідав на запитання і висловлював свою думку. Один раз він зірвався на емоцію. Він там прямо рявкнув у трубку: "Вы Захарченка убили". А потім він себе опанував", - розповів Кулеба.

Довідка УНІАН: Олександр Захарченко - перший "офіційний" ватажок угруповання "ДНР", якого ліквідували у серпні 2018 року. Вважається, що його прибрали в межах внутрішніх "розборок" між бойовиками.

Також колишній глава МЗС розповів як проходять такі розмови між президентами.

За словами Кулеби, Путін звертався до Зеленського за формою "Володимир Олександрович".

"Так, Володимир Олександрович, Володимир Володимирович, - це все було дуже-дуже максимально протокольно, максимально формально. Ніякого панібратства… Все було дуже строго", - пояснив Кулеба.

Крім того, колишній міністр розповів, якою була емоція Путіна до Зеленського.

"Тоді вже погана… Я думаю, що на той момент, моє враження, Путін розчарувався у Зеленському. Він розчарувався у здатності розіграти всю цю… Моя версія подій така: Путін вважав, що з Зеленським буде легко реалізувати російський сценарій реінтеграції Донецька і Луганська на умовах, які б, по суті, дали Росії право вето на ключові питання внутрішнього і зовнішнього розвитку України", - наголосив Кулеба.

Як зазначив дипломат, Зеленський відмовився від такого варіанту розвитку події на переговорах лідерів країн "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

"Наскільки я розумію, росіяни розтлумачили Нормандію таким чином, що, як би, "здивувалися, але давайте все-одно ще спробуємо". Бувають же такі моменти. Треба було людині показати свій характер, що він серйозний політик, що він здатен проштовхувати свою позицію. Тому, вони здивувалися, були злі, але пішла команда: "працюємо далі, пробуємо", що це був інцидент, це не була політика. А на момент розмови він зрозумів, що це політика, що він (Путін) запихує те ОРДЛО [в Україну], а воно не запихується. І що Зеленський не та людина, яка на російських умовах забере ОРДЛО", - додав Кулеба.

Контакти Зеленського з Путіним

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року Зеленський згадав про останній контакт з Путіним, коли під час телефонної розмови російський диктатор продемонстрував цинічне і жостоке ставлення до людей. Це сталося, коли Зеленський запитував Путіна про одну родину за обставин, коли малолітній хлопчик залишився без батьків, бо "матір втопили в калюжі", а батька забрали і заарештували.

Також Зеленський розповів про розмову з Путіним у 2019 році, коли йшлося про непрацюючі "Мінські домовленості", газ, обміни полоненими тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: