У Франції виявили сотні яєць динозаврів, похованих 70 мільйонів років тому

На півдні Франції, в районі Мезе, палеонтологи виявили велике скупчення яєць динозаврів, вік яких оцінюється приблизно в 70 мільйонів років. Йдеться про шари пізнього крейдяного періоду, пише Indian defence review.

За попередніми даними, вже знайдено понад сотню яєць, однак дослідники вважають, що їх значно більше. Розкопки тривають, а сам шар із знахідками виходить за межі поточної ділянки.

Згідно з публікацією, знайдені яйця залягають в осадових породах, сформованих в умовах стародавньої рівнини з річками та заболоченими територіями. Вчені припускають, що це місце використовувалося динозаврами як зона гніздування. На це вказує висока концентрація кладок, повторюваність шарів, розподіл яєць по території.

Частина знахідок за формою та структурою шкаралупи може належати титанозаврам – великим травоїдним динозаврам, які мешкали в Європі наприкінці крейдяного періоду. При цьому дослідники не виключають, що в цьому районі відкладали яйця одразу кілька видів, йдеться в матеріалі.

Збереженість пояснюється швидким похованням кладок. Після відкладання яйця покривалися шарами мулу та глини, що захищало їх від руйнування. Згодом органічний матеріал мінералізувався, перетворившись на скам'янілості. Дослідження ділянки триває. Вчені планують розширити зону розкопок, уточнити кількість кладок і визначити види динозаврів більш точно. Остаточні висновки можна буде зробити після детального аналізу структури яєць і можливих знахідок ембріонів.

Інші знахідки, пов'язані з динозаврами

Раніше в Північній Америці була знайдена гомілкова кістка найдавнішого з відомих гігантських тиранозаврів. Причому її розміри натякають, що у знаменитого тиранозавра рекса міг бути незвично великий предок. Причому зазначається, що скам'янілість, знайдена в 1980-х роках у Фонді Кіртланда в Нью-Мексико, США, має вік близько 74 мільйонів років, що відносить цього гігантського тиранозавра до пізнього кампанського ярусу.

Нещодавно на південному заході Китаю будівельники виявили масивні фрагменти каменю, які не відповідали типовим формаціям корінних порід, що зустрічаються в навколишній будівельній зоні. У підсумку вчені з'ясували, що це чітка біологічна структура, яка вказує на наявність доісторичних решток. Під час розкопок було виявлено частковий скелет, що включав три спинні хребці та шість хвостових хребців, які ідеально збереглися в камені.

