Енергетика може стати однією з головних цілей РФ у разі нападу на НАТО, - Рютте

В звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 рік Росію вказано, як найбільш значну та пряму загрозу безпеці Альянсу.

Росія може атакувати енергетичну інфраструктуру в разі нападу на Північноатлантичний альянс, йдеться в щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 рік, повідомляє Радіо Свобода.

"Воєнна агресія Росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО", – підкреслюється у звіті.

Зазначається, що саме з цієї причини Альянс посилює навчання в цьому напрямку:

"Альянс визначає уроки, винесені з України, водночас посилюючи навчання, тренування та координацію щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури".

Видання розповіло, що згадується військове навчання у вересні, яке дозволило сформувати "розуміння того, що необхідно для гарантування безпеки постачання".

Примітно, що як і в попередні роки, в звіті Росію визначено як "найбільш значну і пряму загрозу нашій безпеці та миру і стабільності в євроатлантичному регіоні".

"Кремль продовжував випробовувати альянс, діючи дедалі безрозсудніше, зокрема через порушення повітряного простору, диверсії та шкідливу кібердіяльність", - йдеться в документі.

Видання зазначає, що хоча в документі немає прямої згадки про перспективу членства України в НАТО, зазначається, що Альянс зосереджується на практичній підтримці Києва. Зокрема, в звіті наголошується, що союзники надають допомогу Україні, щоб "завершити війну та досягти справедливого і тривалого миру".

"Важливо, щоб альянс продовжував надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту сьогодні, водночас допомагаючи їй бути готовою стримувати будь-яку майбутню агресію Росії завтра", - в документі вказано довгостроковий підхід НАТО.

Зокрема, в звіті описано вже створену систему підтримки України, яка включає координацію військової допомоги, навчання та логістики через структури НАТО, а ще поступове досягнення сумісності українських сил зі стандартами альянсу.

Окрім цього, НАТО займається розробкою плану "інтеграції української оборонної промисловості в промислову екосистему союзників", що включає пошук інвестицій та розширення співпраці.

Загроза НАТО з боку Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на рівні НАТО в присутності Угорщини не обговорюють опративні плани, пов’язані з Україною, оскільки ця країна відмовляється надавати військову підтримку Києву. Як повідомляє Euractive, Угорщина ділилася з Кремлем чутливою інформацією про теми обговорень на конфіденційних зустрічах на рівні Ради ЄС, що викликає занепокоєння. Через це вважається, що угорська делегація в НАТО може становити ризик для секретних воєнних планів Альянсу. Водночас, попередження про те, що контакти Угорщини з Росією становлять загрозу безпеці, не є несподіванкою для офіційних осіб НАТО.

Також ми писали, що генерал-майор та заступник голови СБУ в 2014-2015 роках Віктор Ягун зауважив, що Росія поширює в соцмережах новий тренд - "Нарвська народна республіка", який націлений на прикордонне з Росією й переважно російськомовне естонське місто Нарва. Ягун зазначає, що Естонія - єдина країна Євросоюзу, яка не підписала з Росією договір про кордони. Примітно, що й Україна не має такого договору з країною-агресором. Ексслужбовець СБУ не виключив, що Росія може здійснити в Естонії таку ж спецоперацію, як в 2014 роках на сході України.

Вас також можуть зацікавити новини: