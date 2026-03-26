Делегація російських законодавців вперше за довгий час відвідала США

У Reuters зазначили, що зміцнення зв'язків між Вашингтоном і Москвою викликає занепокоєння в Україні.

Делегація російських законодавців прибула до США для проведення зустрічей зі своїми американськими колегами. Як повідомляють росЗМІ, це перша така поїздка відтоді, як відносини між двома країнами досягли найнижчої точки через війну в Україні, передає Reuters.

Російські чиновники, що після вторгнення в Україну відносини з Вашингтоном погіршилися, як ніколи раніше за всю історію, однак вони покращилися після того, як президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому та спробував закінчити війну.

За інформацією російських медіа, до складу делегації увійшов депутат В'ячеслав Ніконов, онук міністра закордонних справ Йосипа Сталіна В'ячеслава Молотова. Також стало відомо, що російські депутати зустрінуться з американськими колегами у четвер, а в пʼятницю - з американськими урядовцями.

"Цей візит є частиною нормалізації відносин зі Сполученими Штатами Америки", - сказав Олексій Чепа, перший заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ.

Водночас республіканська представниця США Анна Пауліна Луна заявляла ще в січні, що отримала дозвіл від Державного департаменту на зустріч чотирьох російських законодавців із членами Конгресу.

"Зміцнення зв'язків між Вашингтоном і Москвою викликає занепокоєння в Україні та її європейських союзників, але було позитивно сприйняте Кремлем", - написав Reuters.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловився про переговори щодо війни в Україні. За його словами, такі зусилля зайшли в глухий кут і це пояснюється двома факторами.

"Це може бути пов’язано з війною в Ірані, яка відвертає значну увагу від війни в Україні. Але також можливе припинення переговорів через те, що вони дійшли до кінця переговорного шляху і не можуть рухатися далі", - сказав політик.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним заради переговорів. Він наголосив, що наша держава серйозно ставиться до мирних переговорів з Росією.

"Українці серйозно ставляться до переговорів. Ми вважаємо, що потрібно говорити, краще - на рівні лідерів, ми до цього готові", - зауважив український лідер.

